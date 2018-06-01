"Путин, помоги!" У Лаврова ответили арестованному главе "РИА Новости"

В Министерстве иностранных дел России пообещали помочь директору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, которого судят по делу о госизмене.

Данное заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, комментируя обращение Вышинского к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять меры для его скорейшего освобождения, передает ТАСС.

По его словам, Россия всегда оказывает помощь своим гражданам, а ситуация с арестом главы "РИА Новости Украина" – возмутительна.

"Возмутительно, когда подобные вещи происходят вокруг представителей СМИ. Мы очень надеемся на соответствующую реакцию профильных международных структур", – сказал представитель МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая СБУ раскрыла пророссийскую сеть в Киеве.

В ходе обысков в офисе издания "РИА Новости Украина" в Киеве был задержан его директор Кирилл Вышинский. У него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая его арестовали на два месяца без права на залог.