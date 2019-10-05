Путин показал Зеленскому, что он в капкане – Цимбалюк

Давая обещания вернуть в Украину мир, президент Владимир Зеленский оказался в ловушке лидера страны-агрессора. Ведь теперь Владимир Путин выдвигает ему ультиматумы, несмотря на то, что войну может остановить только Кремль.

Такой вывод в своем видеоблоге на YouTube озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк, анализируя выступление президента России на заседании клуба "Валдай". В нем Путин заявил, что Зеленский обязан искать компромиссы, договариваться со всеми и выполнять свои предвыборные обещания о прекращении войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский и Владимир Путин

"Путин показал Зеленскому, что он в капкане. Действительно, Зеленский и его команда акцентировали во время избирательной кампании намерения, что он добьется мира. Однако давайте взглянем правде в лицо: у украинских политиков нет такой возможности, они не могут договориться о мире. Они могут только сдаться", – подчеркнул Цимбалюк.

"А условия озвучены тем же Лавровым, который предлагает нам сравнить себя не то с Приднестровьем, не то с Боснией, не то с Израилем и Палестиной или даже с Косово. Но смысл в том, что мы должны отдать русским часть своего украинского государственного суверенитета", – предупредил руководство Украины он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк считает, что умалчивая до последнего о деталях согласования "формулы Штайнмайера", президент Украины Владимир Зеленский допустил коммуникационную ошибку, которая может стать роковой для страны. Ведь нежелание объяснять такие важные шаги народу может привести к новому Майдану, которым воспользуется Россия.

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