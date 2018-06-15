Путин показал всепоглощающую ненависть к Украине – Пионтковский

Последние заявления президента России, касающиеся Украины, свидетельствуют о том, что "ненависть Путина к Украине – всепоглощающее чувство".

Такое мнение в интервьюOBOZREVATEL высказал российский оппозиционер, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский.

По его словам, из сказанного главой Кремля можно сделать 3 вывода.

Первый таков: "Нет никакого так называемого украинского народа. Мы – единый народ, следовательно, русские". Второй – "Нет никакого украинского государства". Третий – "А кто такой, собственно, президент Порошенко? Мы ставим под вопрос его легитимность".

"Вот три основных посыла. Они показывают, что ненависть Путина к Украине – всепоглощающее чувство, и дают важный ответ на один вопрос, который в последнее время многие задавали – готова ли Москва к каким-то серьезным содержательным уступкам на Донбассе, например, согласие на миротворцев на всей оккупированной территории, вплоть до российской границы. Ответ: пока Путин находится у власти, никаких уступок, даже символических, на украинском направлении, в частности, на Донбассе, не будет", - подчеркнул оппозиционер.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Пионтковский рассказал, как россиянки вставляют нож в спину Путину.