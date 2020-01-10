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10 января • обновлено в 12:04
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"Путин "похоронил" Черноморский флот": эксперт заявил о слабости Кремля

2.3т
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Председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк убежден, что присутствие президента России Владимира Путина на военно-морских учениях в аннексированном Крыму было элементом подготовки к его ежегодному обращению к Федеральному собранию.

"В России вообще нет надводного флота", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

В то же время эксперт заявил, что состояние Черноморского флота РФ крайне плачевное. "Фактически Путин приехал не на учения Черноморского флота, а на похороны черноморской эскадры".

Владимир Путин на учениях Черноморского флота в аннексированном Крыму

Владимир Путин на учениях Черноморского флота в аннексированном Крыму

Официальный сайт президента РФ

В этом контексте Романюк напомнил о проблемах с кораблями Черноморского флота, которые произошли в последнее время. Так, 6 января ракетный крейсер "Маршал Устинов", который считается "плавучей резиденцией" президента России, не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле. Ранее большой десантный корабль ВМФ России "Орск" сломался в море, и был доставлен назад буксирами.

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"Поэтому говорить о том, что Черноморский флот РФ представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола", – подчеркнул эксперт. Он добавил, что "флот Турции по своей боеспособности на порядок превосходит Черноморский флот, флот Румынии также превосходит его по боеспособности".

"В России вообще нет надводного флота. Единственное, что у них есть – это флот атомных подводных лодок, который действительно представляет реальную глобальную и стратегическую угрозу в мире", – резюмировал Романюк.

Как писал OBOZREVATEL, 9 января президент РФ Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым, чтобы наблюдать за ходом учений Северного и Черноморского флотов в Черном море. На учениях выполняли ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Эксклюзив
Персоны
Юрий Романюк Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну конечно, куда уж ЧМ флоту до непобедимого шакалье, простите, москитного флота Украины)
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Южный Гарик
Южный Гарик
А этому талпаепу не пришло в голову, что в Турции корабль отвели от пирса из за шторма, тк это не закрытый причал? Пусть турецкие источники почитает... И писать о развале флота тому, у кого в стране только надувные лодки в составе ВМС или ржавые корыта, типа буксира, смешно
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Даже флот Галушкиного Каганата по мощи и боеспособности превосходит флот России.
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