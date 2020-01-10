"Путин "похоронил" Черноморский флот": эксперт заявил о слабости Кремля

Председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк убежден, что присутствие президента России Владимира Путина на военно-морских учениях в аннексированном Крыму было элементом подготовки к его ежегодному обращению к Федеральному собранию.

"В России вообще нет надводного флота", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

В то же время эксперт заявил, что состояние Черноморского флота РФ крайне плачевное. "Фактически Путин приехал не на учения Черноморского флота, а на похороны черноморской эскадры".

Владимир Путин на учениях Черноморского флота в аннексированном Крыму Официальный сайт президента РФ

В этом контексте Романюк напомнил о проблемах с кораблями Черноморского флота, которые произошли в последнее время. Так, 6 января ракетный крейсер "Маршал Устинов", который считается "плавучей резиденцией" президента России, не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле. Ранее большой десантный корабль ВМФ России "Орск" сломался в море, и был доставлен назад буксирами.

"Поэтому говорить о том, что Черноморский флот РФ представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола", – подчеркнул эксперт. Он добавил, что "флот Турции по своей боеспособности на порядок превосходит Черноморский флот, флот Румынии также превосходит его по боеспособности".

"В России вообще нет надводного флота. Единственное, что у них есть – это флот атомных подводных лодок, который действительно представляет реальную глобальную и стратегическую угрозу в мире", – резюмировал Романюк.

Как писал OBOZREVATEL, 9 января президент РФ Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым, чтобы наблюдать за ходом учений Северного и Черноморского флотов в Черном море. На учениях выполняли ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".

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