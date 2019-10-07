"Путин поджаривает Зеленского": Портников предупредил о подлости на Донбассе

Срыв разведения войск вблизи Петровского и Золотого на Донбассе из-за обстрелов – тактика Кремля по манипулированию президентом Украины Владимиром Зеленским. Ведь таким образом там смогут до бесконечности откладывать встречу в "нормандском формате".

Эту стратегию оккупантов подтвердили и слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, пишет в статье для "Эспрессо" украинский журналист Виталий Портников.

"Пристайко, сам того не желая или даже не понимая, выдал политическую тактику Кремля. Если дату "нормандского саммита" можно установить после того, как состоится процесс разведения войск, а сам процесс разведения войск возможен только после семи дней отсутствия обстрелов, то саммит можно переносить до бесконечности. Достаточно просто отдать приказ наемникам обстрелять в нужный момент украинские позиции. И им удовольствие, и Кремлю потеха. А потом можно опять ожидать нового периода разведения войск. И опять обстрелять позиции", – объясняет он логику агрессора.

Если же вдруг обстрелы прекратятся, считает Портников, тогда Россия начнет требовать от Украины имплементации "формулы Штайнмайера" в национальное законодательство. Под этим Москва будет подразумевать следующее: вначале Киев принимает необходимые законы и согласовывает их с ней или же с террористами "Л/ДНР" и лишь потом поднимается вопрос о "нормандском саммите". К тому же, Кремль может попытаться его отсрочить и оживлением тему надуманной проблемы ущемления русского языка в Украине.

Путин и Зеленский

"Путин просто поджаривает Зеленского на медленном огне, как пойманного на удачной охоте зайца. Ему нужно довести ситуацию до момента, когда одна часть общества будет считать президента человеком, который не способен установить мир на Донбассе, а другая – откровенным коллаборационистом. И Зеленскому нужно будет предпринимать решительные шаги, чтобы доказать свою способность хотя бы к каким-то решениям", – считает Портников.

"И пойти на все путинские условия, чтобы устроить встречу в "нормандском саммите", договориться о мире и доказать тем и другим, что он способен на урегулирование ситуации без сдачи украинских интересов. А там уж Путин разберется – ведь клиент созреет", – добавил он.

Журналист убежден, что единственное, что может сделать Зеленский, чтобы уцелеть и спасти себя и страну, – это сбежать с этого вертела, на котором его поджаривает Кремль, и прекратить идти на условия Москвы. Для этого ему придется занять жесткую позицию по отношению к агрессору и требовать того же от западных союзников, а не униженно просить, оправдываясь за это в Киеве словами о том, что все уже решили без Украины. "Но беда украинского президента в том, что он этого вертела не замечает", – с опаской подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Портников заявил, что Кремль использует Зеленского и его окружение, как "стаю несмышленных карасей".

Он предупредил, что если президент Украины не пойдет на поводу у России в вопросе Донбасса, страна-агрессор начнет мстить ему. Аналогично она вела себя и с Петром Порошенко, который не сдал интересы страны и стал главным врагом для Кремля.

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