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"Путин подумает": Соколова рассекретила условие России для окончания войны

3.1т Читать материал на украинском

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске российская сторона озвучивала условие прекращения войны на Донбассе. Для этого Украина якобы должна признать аннексию Крыма.

Об этом рассказала украинская журналистка Янина Соколова, ссылаясь на свои источники в ТКГ в эфире радио "НВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Укринформ

"У меня есть знакомые среди представителей контактной группы в Минске, не буду называть имен, чтобы не было понятно, кто это. Но они сказали, что последняя точка соприкосновения относительно разговоров о прекращении обстрелов и вывода российских войск из Донбасса – это принятие Крыма российским как факта или забывание об этом на 200 лет. Это должно быть прописано в соглашении. Тогда он (Путин. – Ред.) еще подумает о том, идти ли с Донбасса. Вы готовы забыть о Крыме? Я не готова", – отметила телеведущая.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук также рассказывал, что для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе Украине неофициально предлагали отказаться от временно аннексированного Крыма и признать его российской территорией.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма Мирные переговоры в Минске
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"и вывода российских войск из Донбасса" а когда Россия успела хотя бы косвенно признать нахождение своих войск на Донбассе???
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Анкология ей случайно мозок не уничтожила полностью?
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Serov Oleg
Serov Oleg
без мата,плять?нещитово
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