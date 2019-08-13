"Путин подумает": Соколова рассекретила условие России для окончания войны

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске российская сторона озвучивала условие прекращения войны на Донбассе. Для этого Украина якобы должна признать аннексию Крыма.

Об этом рассказала украинская журналистка Янина Соколова, ссылаясь на свои источники в ТКГ в эфире радио "НВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Война на Донбассе Укринформ

"У меня есть знакомые среди представителей контактной группы в Минске, не буду называть имен, чтобы не было понятно, кто это. Но они сказали, что последняя точка соприкосновения относительно разговоров о прекращении обстрелов и вывода российских войск из Донбасса – это принятие Крыма российским как факта или забывание об этом на 200 лет. Это должно быть прописано в соглашении. Тогда он (Путин. – Ред.) еще подумает о том, идти ли с Донбасса. Вы готовы забыть о Крыме? Я не готова", – отметила телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук также рассказывал, что для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе Украине неофициально предлагали отказаться от временно аннексированного Крыма и признать его российской территорией.

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