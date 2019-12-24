"Путин подарил?" У митрополита РПЦ нашли роскошный пентхаус в Европе

У председателя Отдела внешних церковных связей Российской православной церкви митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) нашли недвижимость в Испании.

В частности, священнослужителю РПЦ принадлежит двухуровневый пентхаус с бассейном и площадкой для барбекю. Об этом говорится в расследовании "Новой газеты".

Отмечается, что недвижимость расположена в жилищном кооперативе Mare Nostrum II на склоне холма у моря в Альтее, провинция Аликанте. Это квартира площадью более 235 квадратных метров с собственной открытой и закрытой террасой, двумя спальнями с санузлами и прочим.

Митрополит Иларион РИА Новости

По данным журналистов, Иларион приобрел ее в 2011 году – за 950 тысяч евро. При этом его соседи говорят, что он получил этот пентхаус (один из самых дорогих в кооперативе) в качестве подарка.

Причем с тех пор митрополит стал главным должником в своем ЖК – скопил долг за коммунальные услуги в размере 20 тысяч евро.

Также уточняется, что рядом с священнослужителем живет много знаменитостей. Среди них: певица Тамара Гвердцители, российский продюсер Тимур Вайнштейн, режиссер Юлий Гусман, бывший премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов и украинский бизнесмен Юрий Аптекарь.

Митрополиту принадлежит один из самых дорогих пентхаусов кооператива в Mare Nostrum II novayagazeta.ru

Однако, как утверждают расследователи, соседи не часто видят здесь главу внешних связей РПЦ. Пока известно только об одном его визите: тогда священнослужитель катался на яхте по Средиземному морю. Зато гораздо чаще в пентхаусе бывает мать Илариона – литератор Валерия Анатольевна Алфеева.

Апартаменты митрополита Илариона на плане кооператива (выделены красным) novayagazeta.ru

"Тот факт, что сегодня в Испании, когда это одна из процветающих стран, массово продается недвижимость испанцами и массово покупается россиянами, — очень хороший сигнал всему миру". Эти слова произнес патриарх Кирилл в 2012 году на встрече с Владимиром Путиным, когда благословлял его на третий срок президентства… Но знал ли он, что четырьмя месяцами ранее, 30 сентября 2011 г., его ближайший соратник и преемник на посту председателя ОВЦС митрополит Иларион вошел в число тех самых счастливых россиян, которые благодаря политике Путина стали обладателями испанской недвижимости? Чего уж точно не мог знать – что уже совсем скоро эти россияне вместо "очень хорошего сигнала всему миру" начнут посылать сигнал бедствия", – пишут российские журналисты, объясняя свое расследование о наличии у служителей РПЦ роскошной недвижимости в Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер Фашик Донецкий в своем Telegram-канале рассказал, как в Германии в приходах РПЦ под видом "богоугодных дел" с прихожан собирают пожертвования, которые якобы должны направляться детям Донбасса, а на самом деле снабжают боевиков "Л/ДНР".

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