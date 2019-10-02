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2 октября • обновлено в 06:01
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Путин планирует отобрать у Украины 6 областей – офицер

1.9т Читать материал на украинском

Офицер запаса, волонтер и журналист Мирослав Гай убежден в том, что Российская Федерация планирует присоединить 6 областей Украины.

"Планы, которые ставит перед собой Россия на среднесрочную перспективу – присоединение Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Запорожской и Одесской областей", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

По его мнению, "задание, которое ставит перед собой Российская Федерация – это развал Украины с дальнейшим присоединением к новому "союзному" государству некоторых наших городов и областей".

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Офицер убежден: речь идет о возвращении к проекту "Новороссия", который планировался к осуществлению в 2014 году. "Тогда у них не получилось, они не были готовы. Сейчас же они фактически готовятся к возможной военной агрессии, причем, к очень мощной", – предупредил он.

Владимир Путин на учениях "Центр-2019"

Владимир Путин на учениях "Центр-2019"

Официальный сайт президента РФ

Гай добавил, что для достижения своей цели высшее военно-политическое руководство России будет использовать как сугубо военные, так и политические средства, руководствуясь принципом: "Политика – это продолжение войны другими методами".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появился текст так называемой формулы Штайнмайера, которая должна быть подписана в Минске Трехсторонней контактной группой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Тег
Новости России
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70rus xxx
70rus xxx
Убил заголовок:поведал ОФИЦЕР.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
70rus xxx, убогий.проспись отброс
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Макарский Александр
Макарский Александр
Русский Киев треба у кастрюлеголовых нерабов-рагулей в родную гавань забрать. А свою селюкскую столыцю, хай робят в Жмеринке или Бердичеве,где гидно пасут свыней и спивают похоронную щеневмерлу. Остальных селюков в Польщу на унитазы и клубнику-хай гроши заробляют на евротруселя
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Чан Джеки
Чан Джеки
ПОДАВИТСЯ КАРЛИК
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