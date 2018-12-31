Путин передумает? Появился неожиданный прогноз для Украины на 2019 год

Агрессия России против Украины в 2019 году обострится возле административной границы с аннексированным Крымом.

Об этом заявил аналитик Atlantic Council, экономист Андерс Аслунд, передает УНН. Так, эксперт считает, что ключевые вопросы будут так или иначе касаться оккупированного полуострова, в частности, снова приобретут актуальность дефицит пресной воды на полуострове и нестабильность Керченского моста.

Также Аслунд не исключает рост напряженности в Азовском море.

"Там стоит ожидать эскалации и роста напряжения, потому что это [Керченский мост] очень престижный для России проект. Если там оправдаются, скажем, новости о том, что якобы там есть инженерные, геологические проблемы с Керченским мостом и РФ не сможет решить вопрос воды для Крыма, то это все может привести к эскалации вокруг Крыма", — сказал Аслунд.

"Сначала встанет вопрос, будет ли Россия заинтересована в решении или любом прогрессе на Донбассе. На самом деле, речь даже не об этом, а о смягчении санкций. Это будет приоритетом для РФ в следующем году", — сказал аналитик.

Андерс Аслунд Апостроф

В отношениях Украиной с международными партнерами в 2019 году существенных изменений, по его мнению, ожидать не следует, однако потеря голоса Лондона в Евросоюзе в результате Brexit может стать ощутимой для Киева.

"Великобритания - проукраинская страна. В любом случае, будет некое изменение конфигурации, но она останется проукраинской страной. В то же время, встанет вопрос, какие последствия будет иметь Brexit для политики Запада. Великобритания будет даже более активная вне ЕС, может это будет положительно для Украины, но потеря английского голоса в Евросоюзе будет, наверное, потерей для Украины", — отметил аналитик.

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