Путин озвучил угрозу в адрес постсоветских стран, – Гозман

Заявление президента России Владимира Путина о том, что республики Советского Союза могли выходить из его состава, "утащив подарки от русского народа", фактически является угрозой в адрес постсоветских государств.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман. "То, что он сказал – это угроза. Это констатация того, что "мы, Россия, имеем право делать, что хотим, будьте, ребята, к этому готовы". К этому надо быть готовым", – предупредил оппозиционер.

Он назвал тезис о "подарках" "полным безобразием". "Прежде всего, никаких подарков не было – чаще всего был просто захват", – сказал Гозман.

В этом контексте он напомнил о примерах мирного, бескровного раздела государств. "Везде, где удавалось осуществить раздел страны без крови, был один принцип: существующие на сегодняшний день границы. Любой другой путь ведет к бесконечным спорам, которые никогда не закончатся и которые рано или поздно могут вылиться в военное противостояние".

Как писал OBOZREVATEL, в интервью телеканалу "Россия 1" Владимир Путин заявил: "Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, а потом решила выйти из состава? Но тогда бы выходила хотя бы с чем пришла и не тащила с собой подарки от русского народа".