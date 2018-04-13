"Путин отыграется на Украине": озвучен опасный сценарий

Президент России Владимир Путин может устроить обострение на Донбассе в случае возникновения военных проблем в Сирии.

Такое мнение выразил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу". По его мнению, Путин не отвлечется от Донбасса.

"Я не верю в ту версию, что если Путин серьезно отвлечется на Сирию, то на Донбассе будет полная деэскалация, россиянам будет не до Донбасса и так далее. Там действует налаженная система, поскольку российская армия – это не одна дивизия, которую можно использовать или там, или там. В Сирии в основном кто используется? Это их военно-космические силы, то есть авиация, и флот. На Донбассе ни одни, ни другие не участвуют. Вместе с тем, на Донбассе налажена система обеспечения и управления боевыми действиями через штаб восьмой общевойсковой армии РФ, которая не имеет особого отношения к Сирии", – подчеркнул Тымчук.

По его словам, президенту РФ ничего не будет мешать одновременно проводить военные действия.

"Соответственно, я не вижу прямой связи в том, что Путин должен выбирать Сирию или Донбасс. Ему ничто не будет мешать проводить какие-то действия в Сирии и одновременно поддерживать уровень эскалации на Донбассе. Может ли Путин попытаться отыграться на Украине в случае поражения в Сирии? Это вполне возможно", – отметил он.

Тымчук также заявил, что эскалация конфликта на Донбассе может стать для Путина средством политического давления.

"Как следствие политического давления - если отходить от чисто военно-организационных вопросов и переходить в сферу политики - то вполне возможно, что эскалация на Донбассе будет для Путина средством политического давления. Я абсолютно не исключаю подобного сценария и, зная воинственный образ Путина, вполне вероятна эскалация на Донбассе в случае неудачи российских войск в Сирии. Это как раз в духе нынешней кремлевской верхушки", – добавил он.

Он также уточнил, что у Путина мало шансов что-то доказать в Сирии перед американской военной мощью.

"В Белом Доме прекрасно понимают возможный сценарий противостояния с Кремлем, членом ядерного клуба - со всеми вытекающими возможными последствиями. Но если брать лишь использование обычных вооружений, то, понятное дело, Россия проигрывает по всем фронтам", – резюмировал Тымчук.

Как сообщал "Обозреватель", ранее были озвучены сроки нового обострения на Донбассе.