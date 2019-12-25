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25 декабря • обновлено в 12:10
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Украина дала жесткий ответ появлению поезда Путина в Крыму: что будет оккупантам

1.4т
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Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины российскими оккупантами, запустившими железнодорожное движение по Керченскому мосту.

Об этом сообщили в Telegram-канале органа после совершения рейса пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь.

"Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией "Гранд-Экспресс" (ч. 1 ст. 332 УК Украины)", – сказано в сообщении.

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Украина дала жесткий ответ на поезд Путина в Крым

Украина дала жесткий ответ на поезд Путина в Крым

РИА Новости

В прокуратуре Крыма заверили, что в ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка незаконным действиям должностных лиц компании перевозчика, а также незаконному запуску железнодорожного сообщения между РФ и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту на аннексированный полуостров. Первый состав отправился через Керченский пролив.

  • Утром 25 декабря российские пропагандисты отчитались, что поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Симферополь.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мост Крым
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Комментарии
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Mckay Dave
Mckay Dave
Наш паровоз, вперед лети, в Коммуне остановка. Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка! :)
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Крым Андрей
Крым Андрей
Гыыыы))) Жёстко пукнула? Или жестко погрызла прутья забора? А может она жестко кинулась головой в лужу?
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ИЗ РАЗГОВОРА: "Згадала бабка, коли була дiвкой.." ))
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