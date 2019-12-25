Украина дала жесткий ответ появлению поезда Путина в Крыму: что будет оккупантам

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины российскими оккупантами, запустившими железнодорожное движение по Керченскому мосту.

Об этом сообщили в Telegram-канале органа после совершения рейса пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь.

"Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией "Гранд-Экспресс" (ч. 1 ст. 332 УК Украины)", – сказано в сообщении.

Украина дала жесткий ответ на поезд Путина в Крым РИА Новости

В прокуратуре Крыма заверили, что в ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка незаконным действиям должностных лиц компании перевозчика, а также незаконному запуску железнодорожного сообщения между РФ и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту на аннексированный полуостров. Первый состав отправился через Керченский пролив.

Утром 25 декабря российские пропагандисты отчитались, что поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Симферополь.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!