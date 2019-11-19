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19 ноября • обновлено в 11:26
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Путин отдал Зеленскому корабли: стало известно неожиданное место прибытия в Украину

1.2т
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Корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые Россия передала Украине, а также буксиры "Титан", "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир" находятся в Черном море примерно в 30-35 километрах от юго-западного побережья Крыма.

Такие данные системы AIS по состоянию на утро 19 ноября. Как известно, захваченные суда должны были возвращаться в порт Одессы, однако затем планы изменились и они направились в Очаков Николаевской области.

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По данным экспертов, как передает "24", военные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" будут туда идти не менее суток. Они должны прибыть в порт примерно 20 ноября в 16:00.

При этом отмечается, что это море, поэтому точное время прибытия судов в Очаков спрогнозировать невозможно.

Путин отдал Зеленскому корабли: стало известно неожиданное место прибытия в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что возвращение Россией захваченных украинских кораблей является не доброй волей, а выполнением решения Международного морского трибунала.

В МИД Украины заявили, что, несмотря на то, что Россия вернула корабли, захваченные в Керченском проливе, разбирательства по этому делу продолжатся в арбитражном суде Гааги. Также агрессору напомнили об ответственности за нарушение иммунитетов военных судов.

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Читайте все новости по теме "Возвращение украинских кораблей Россией" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Возвращение украинских кораблей Россией
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Serov Oleg
Serov Oleg
именно ПОПЛЫТЬ.....
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "нарушение иммунитетов военных судов". Х0хлики вы это принимаете всерьез что ли? Какой к черту иммунитет если суда без разрешения вторглись в территориальные воды другого государства? Это может применяться при пограничных и таможенных досмотрах, с получением соответствующих разрешений, но никак не в случае нарушения государственной границы государства без соблюдения специальных протоколов, разработанных для этого.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ничего удивительно их нужно досмотреть и каждый сантиметр я больше чем уверен там жучков напихали чебуреки кучу
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