"Путин освободит моряков!" Климкин назвал условие президента России

Президент России Владимир Путин вскоре освободит 24-х военнопленных украинских моряков, захваченных в Черном море.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ATR, отметив, что в обмен на это лидер Кремля попытается получить как можно больше политических преференций.

"Я уверен, что их (моряков. – Ред.) освободят, причем в ближайшее время. Но для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение, – в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно, в "нормандском формате". Он попробует это использовать именно в таком контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года", – сказал он.

Военнопленные моряки, коллаж

По его словам, Путин использует военнопленных моряков как разменную монету.

"Его конечная цель – санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе – это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию", – отметил Климкин.

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