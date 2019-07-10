"Путин освободит моряков!" Климкин назвал условие президента России

Президент России Владимир Путин вскоре освободит 24-х военнопленных украинских моряков, захваченных в Черном море.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ATR, отметив, что в обмен на это лидер Кремля попытается получить как можно больше политических преференций.
"Я уверен, что их (моряков. – Ред.) освободят, причем в ближайшее время. Но для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение, – в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно, в "нормандском формате". Он попробует это использовать именно в таком контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года", – сказал он.
Военнопленные моряки, коллаж
По его словам, Путин использует военнопленных моряков как разменную монету.
"Его конечная цель – санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе – это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию", – отметил Климкин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения. Все признали себя военнопленными.
17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.
25 мая Международный трибунал ООН удовлетворил иск Украины и обязал Россию вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.
27 мая Московский городской суд отказался выполнять требования трибунала ООН и оставил моряков под стражей.
9 июля Парламентская ассамблея ОБСЕ признала захваченных украинских моряков военнопленными РФ.
9 июля Следственное управление ФСБ России в окончательной редакции предъявило обвинение всем 24-м военнопленным украинским морякам.
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