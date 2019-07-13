"Путин – нехороший человек": помилованный Зеленским россиянин рассказал о пытках

Помилованного президентом Украины Владимиром Зеленским политзаключенного Сергея Литвинова, выпустили на волю.

Россия передала его для отбывания наказания в колонию Харькова, россиянина более 4 месяцев удерживали в колонии Харькова, передает Громадське.

"Пытали следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. Хочу сказать, что Путин — это нехороший человек. И пытали, и издевались, и унижали, и все, что можно было. Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко", — рассказал он о своем заключении в РФ.

Сергей Литвинов

Українського політв’язня Літвінова випустили з колонії в Харкові — його помилував Зеленський. У Росії українця за сфабрикованим звинуваченням засудили до 8,5 років ув'язнення. Після 5 років, проведених в російських колоніях, його відправили відбувати покарання в Україну pic.twitter.com/F6UlURmcUm — Hromadske.UA (@HromadskeUA) July 13, 2019

Литвинов поблагодарил Зеленского за помилование, общественность и СМИ — за поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Литвинов, который был осужден в России по сфабрикованным обвинениям за разбой, отбывал наказание в Украине в колонии Харькова.

В России он провел в тюрьме пять лет. Ему оставалось еще 3,5 года отсидеть в Украине.

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