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"Путин – нехороший человек": помилованный Зеленским россиянин рассказал о пытках

2.9т Читать материал на украинском

Помилованного президентом Украины Владимиром Зеленским политзаключенного Сергея Литвинова, выпустили на волю.

Россия передала его для отбывания наказания в колонию Харькова, россиянина более 4 месяцев удерживали в колонии Харькова, передает Громадське.

"Пытали следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. Хочу сказать, что Путин — это нехороший человек. И пытали, и издевались, и унижали, и все, что можно было. Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко", — рассказал он о своем заключении в РФ.

Сергей Литвинов

Сергей Литвинов

Литвинов поблагодарил Зеленского за помилование, общественность и СМИ — за поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Литвинов, который был осужден в России по сфабрикованным обвинениям за разбой, отбывал наказание в Украине в колонии Харькова.

В России он провел в тюрьме пять лет. Ему оставалось еще 3,5 года отсидеть в Украине.

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Место
Украина Харьков
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Ин Хозя
Ин Хозя
Кстати сейчас только понял, умение доносить мысль, чем то Кличка напомнило, ну либо он ему текст и писал)!
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4
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Ин Хозя
Ин Хозя
Глядя на видео, чёт ассоциация пришла в голову, он как по памяти стишок заученный рассказывает! Да и вид у него, как будто не был за решеткой, а отдыхал где нибудь!
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3
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CARGO 100
CARGO 100
"Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко ..." От даёт ... Полудурок рассчитывал на тайский массаж после разбоя ...
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5
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