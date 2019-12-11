Путин не угомонил: "Л/ДНР" усилили обстрелы на Донбассе

Ни один украинский воин не был ранен или убит в результате боевых действий на Донбассе 10 декабря.
В тоже время стало известно о том, что во вторник вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:
у Лебединского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
дважды неподалеку Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Широкино – из автоматических гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:
неподалеку Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Кондрашевской Новой – из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
у Шумов – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов; станковых противотанковых гранатометов;
дважды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и
вблизи Катериновки и Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе трагически погибли воины ВСУ. Трое военных подорвались на взрывном устройстве.
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