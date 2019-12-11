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11 декабря • обновлено в 07:51
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Путин не угомонил: "Л/ДНР" усилили обстрелы на Донбассе

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Ни один украинский воин не был ранен или убит в результате боевых действий на Донбассе 10 декабря.

В тоже время стало известно о том, что во вторник вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

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ВСУ отомстили за своих: у террористов Путина новые потери на Донбассе

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

  • у Лебединского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Широкино – из автоматических гранатометов.

Путин не угомонил: "Л/ДНР" усилили обстрелы на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

  • неподалеку Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Кондрашевской Новой – из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

  • у Шумов – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов; станковых противотанковых гранатометов;

  • дважды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и

  • вблизи Катериновки и Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе трагически погибли воины ВСУ. Трое военных подорвались на взрывном устройстве.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
?!? Так оно же х*йло! Оно даже для орков не авторитет
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