Путин не угомонил: "Л/ДНР" усилили обстрелы на Донбассе

Ни один украинский воин не был ранен или убит в результате боевых действий на Донбассе 10 декабря.

В тоже время стало известно о том, что во вторник вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

у Лебединского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды неподалеку Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Широкино – из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

неподалеку Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Кондрашевской Новой – из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

у Шумов – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов; станковых противотанковых гранатометов;

дважды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и

вблизи Катериновки и Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе трагически погибли воины ВСУ. Трое военных подорвались на взрывном устройстве.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram