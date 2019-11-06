Путин не отвел войска: Жданов обвинил РФ в невыполнении условий разведения сил

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что за все время военной агрессии Россия ни разу не отводила военную технику со своих позиций.

"Сегодня она вся стоит в 10-минутной готовности от нас, на оккупированной территории Украины. Некоторые стоят даже в укрепленных районах", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

"Российская техника находится на своих позициях – как вдоль всей линии разграничения, так и в трех точках разведения сил. А также артиллерия, которая выезжает и стреляет по нам. Она же никуда не делась", – подчеркнул он.

Российская техника находится на своих позициях, убежден Жданов

Как убежден Жданов, говорить о том, что Россия могла отвести свою военную технику и войска в трех населенных пунктах, где проходит разведение сил – в Станице Луганской, Золотом и Петровском – "смешно". "Путин заходил не для того чтоб выходить", – заявил он.

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"Кстати, а где ведомость верификации ОБСЕ на той стороне? Сколько, каких сил, какого вооружения было отведено в Золотом-4? Этого не знает никто. Даже ОБСЕ не знает. Потому что нисколько", – добавил эксперт.

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