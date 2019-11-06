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6 ноября • обновлено в 10:36
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Путин не отвел войска: Жданов обвинил РФ в невыполнении условий разведения сил

1.1т Читать материал на украинском

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что за все время военной агрессии Россия ни разу не отводила военную технику со своих позиций.

"Сегодня она вся стоит в 10-минутной готовности от нас, на оккупированной территории Украины. Некоторые стоят даже в укрепленных районах", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

"Российская техника находится на своих позициях – как вдоль всей линии разграничения, так и в трех точках разведения сил. А также артиллерия, которая выезжает и стреляет по нам. Она же никуда не делась", – подчеркнул он.

Российская техника находится на своих позициях, убежден Жданов

Российская техника находится на своих позициях, убежден Жданов

Как убежден Жданов, говорить о том, что Россия могла отвести свою военную технику и войска в трех населенных пунктах, где проходит разведение сил – в Станице Луганской, Золотом и Петровском – "смешно". "Путин заходил не для того чтоб выходить", – заявил он.

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"Кстати, а где ведомость верификации ОБСЕ на той стороне? Сколько, каких сил, какого вооружения было отведено в Золотом-4? Этого не знает никто. Даже ОБСЕ не знает. Потому что нисколько", – добавил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Олег Жданов Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Новости России Новости Донбасса
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Дудко Олег
Дудко Олег
Российские войска в Крыму, теперь навсегда. А отвод сил на Донбассе контролируют международные организации, а не блогеры, тем более такие брехливые.
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фил филипыч
фил филипыч
жданов ты идиот или лепишь пропаганду для идиотов? я потратил на поиск всего 15 секунд. зашел на сайст обсе.орг и: Оперативный отчет СММ ОБСЕ: Начало разведения сил и средств на участке разведения в районе Золотого. КИЕВ 29 октября 2019
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Кор Павел
Кор Павел
Еслиб они не отвели, то все западные газеты об этом сообщили на первых страницах
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