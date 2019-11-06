Путин не отвел войска: Жданов обвинил РФ в невыполнении условий разведения сил

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что за все время военной агрессии Россия ни разу не отводила военную технику со своих позиций.
"Сегодня она вся стоит в 10-минутной готовности от нас, на оккупированной территории Украины. Некоторые стоят даже в укрепленных районах", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.
"Российская техника находится на своих позициях – как вдоль всей линии разграничения, так и в трех точках разведения сил. А также артиллерия, которая выезжает и стреляет по нам. Она же никуда не делась", – подчеркнул он.
Российская техника находится на своих позициях, убежден Жданов
Как убежден Жданов, говорить о том, что Россия могла отвести свою военную технику и войска в трех населенных пунктах, где проходит разведение сил – в Станице Луганской, Золотом и Петровском – "смешно". "Путин заходил не для того чтоб выходить", – заявил он.
"Кстати, а где ведомость верификации ОБСЕ на той стороне? Сколько, каких сил, какого вооружения было отведено в Золотом-4? Этого не знает никто. Даже ОБСЕ не знает. Потому что нисколько", – добавил эксперт.
Как писал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом президент Владимир Зеленский сообщил 1 октября на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера".
После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
29 октября министр Пристайко заявил о начале разведения сил в Золотом. Данные подтвердили в штабе ООС.
В Петровском разведение должно было стартовать 4 ноября, но было отложено из-за нарушения режима прекращения огня. Оно может состояться 8 ноября.
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