Президент России Владимир Путин не планирует отдавать аннексированный Крым Украине, потому что для него оккупация полуострова – это "величайшее достижение правления".

Такое мнение в интервью изданию "Гордон" высказал российский политолог Станислав Белковский. "Для него отдать Крым – значит, покончить с собой. Этого не будет", – считает он.

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Белковский добавил, что это еще не самое плохое. "Дело в том, что кто бы ни пришел после Путина: вот представим себе нечто маловероятное, что следующим президентом становится Алексей Анатольевич Навальный. Он что, отдаст Крым? Нет. Безусловно, он будет апеллировать к аргументу, что подавляющее большинство населения России и Крыма категорически против изменения нынешнего фактического статуса полуострова, поэтому сделать нельзя ничего", – сказал политолог.

С территориями ОРДЛО, по его словам, "другое дело" и Донбасс Украине можно вернуть.

"Этот вопрос решаемый, только никто ничего не делает, чтобы его решать. А международные бюрократы, как всегда, заинтересованы в том, чтобы конфликт был бесконечный", – уверен Белковский.

К иностранным политикам, по мнению эксперта, апеллировать бессмысленно, потому что чем дольше длится любой замороженный конфликт, "тем больше денег им выделяется на его сопровождение".

"Подобно известным адвокатам из анекдота о том, как отец вызывает адвоката-сына и говорит: "Ты полный идиот: ты выиграл дело, на котором мы кормились 50 лет".

Так вот, если замороженный конфликт длится бесконечно, то дружные ряды международной бюрократии зачастую этому очень рады, что бы они формально не провозглашали", – отметил политолог.

Фото: Станислав Белковский / Facebook

Как писал OBOZREVATEL, Станислав Белковский также заявил, что возврат ОРДЛО под украинскую юрисдикцию в России "обсуждается вполне всерьез и возможен", однако оправданием для Кремля могут стать Минские договоренности.