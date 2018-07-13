Путин не хочет быть убийцей: всплыл нюанс в освобождении Сенцова

Президент России Владимир Путин согласится на обмен незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова по прагматическим соображениям.

"Спецслужбы очень не любят, когда у них кто-то умирает, а ситуация с Сенцовым к этому близка. Выдавать трупы они не любят... Чекисты – очень прагматичные люди. А чекисты, дорвавшиеся до власти, вернее бандиты, оказавшиеся во власти, хотят обменять Сенцова на что-нибудь для себя полезное", - написал в своем блоге на OBOZREVATEL российский политик Константин Боровой.

По его словам, российские власти "получили достаточно много обращений из Европейского Союза, из Украины".

"С одной стороны Путину приятно получать такие обращения, ведь к нему обращаются, а значит, признают руководителем страны. При этом все прекрасно знают, что в России фактически захват и узурпация власти. С другой стороны, они все время думают о своем безопасном будущем, в котором их современная деятельность будет рассматриваться под углом права... Вешать на себя невинно убиенного им не хочется", - убежден политик.

Боровой также считает, что обнародованное обращение матери Олега Сенцова может подтолкнуть Путина к уступкам, но это никак не будет связано с его предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом.

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Он также отметил, что Олег Сенцов сделал важное дело, поскольку своей голодовкой обратил внимание на большое число украинских политзаключенных в российских тюрьмах, которых необходимо вызволять.

Как сообщал OBOZREVATEL, мать Олега Сенцова направила Владимиру Путину прошение о помиловании еще 22 июня, но известно об этом стало только 13 июля.