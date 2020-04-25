Президенту России Владимиру Путину скорее всего удастся избежать наказания за агрессию в Украине и развязанную войну.

Такое мнение в интервью изданию "Гордон" выказала юрист, эксперт в сфере политической преступности и преподаватель Национальной школы судей Украины Анна Маляр.

"Я спрашивала многих специалистов по международному уголовному праву. Они не верят, что Россию привлекут к ответственности.

В Римском статуте записано четыре вида преступлений, на которые распространяется юрисдикция МУС, – геноцид, военные преступления, агрессия и преступления против человечности. Но долгие годы определения агрессии в Римском статуте не было, соответственно, и дела по фактам агрессии не рассматривались", – рассказала она.

Владимир Путин

Кроме того, из Римского статута следует, что привлекать к ответственности на международном уровне выйдет только командование.

"Рядовых участников незаконных вооруженных формирований, которые взяли в руки оружие, невозможно привлекать... Россия сделала все, чтобы избежать международной уголовной ответственности за начатую войну", – отметила юрист.

Как подчеркнула она, Россия, которая не ратифицировала Римский статут, тем не менее участвовала в комиссии по разработке определения агрессии и внесла ряд предложений на свою пользу.

На вопрос о том, можно будет наказать непосредственно Путина, Маляр ответила: "В теории".

"Но на практике Россия, согласно конституции, не выдает своих граждан международным судебным институциям. Кроме того, Путин же планирует внести в конституцию РФ пожизненную неприкосновенность бывших президентов. То есть он застрахуется даже от национального правосудия в случае смены власти", – пояснила она.

Анна Маляр Facebook/Anna Maliar

Как писал OBOZREVATEL, недавно глава России Владимир Путин подписал законы, которые упрощают получение гражданства РФ, а также освобождают жителей окупированных районов Донбасса от уплаты пошлины при его оформлении.