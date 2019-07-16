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Путин не боится: Россию уличили в наглом вранье о катастрофе МН17

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Спустя пять лет после сбития малайзийского Boeing MH17 Россия не боится расследования и готова отбить любой удар.

Об этом говорится в аналитической статье "Новой газеты", посвященной катастрофе на Донбассе.

Так, автор вспомнил основные фейки, которые Москва распространяла с первых дней после трагедии. Самой известной стала легенда об украинском военном самолете, который якобы и атаковал лайнер. На подтверждение этой версии Минобороны РФ показало сфальсифицированные данные радаров.

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Boeing MH17

Boeing MH17

Униан

Когда же международная группа расследователей выяснила, что самолет однозначно сбили из ЗРК "Бук", в России принялись утверждать, что это было украинское вооружение. Информацию о том, что ракету выпустили из села Зарощенское, распространил госконцерн "Алмаз-Антей", однако она была опровергнута экспертами Bellingcat.

Еще один фейк в подтверждение "украинского следа" Россия запустила в сентябре 2018 года. На очередной презентации в Минобороны РФ показали документы, указывающие на украинское происхождение ракеты от установки "Бук" — согласно бумагам Минобороны, еще в конце 80-х годов ракета с серийным номером двигателя 9032 была поставлена в воинскую часть в украинский Тернополь.

Ракета 9032

Ракета 9032

Новая газета

Автор статьи сделал вывод, что Россия успешно использует одну и ту же тактику – все доводы расследователей опровергает очередными фейками, подтвержденными "бумагами, заявлениями официальных лиц и "объективными данными".

"Пример с "новыми данными" с радара показал, что Москву не тревожат вопросы достоверности и репутации. Главное — выиграть время, сделать тактический удар на опережение, сбивающий с толку. А дальше — война план покажет", – подытожили в материале.

Катастрофа Boeing MH17

Катастрофа Boeing MH17

Новая газета

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Россия
Теги
Боинг МН17 МН17 Новости России
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Южный Гарик
Южный Гарик
Была опровергнута экспертами билинг кэт)))))) они провели стендовые пуски, насчитали траекторию? Кто такие билинг кэт, они эксперты жалости ко? Шумеры, не смешите мир, были бы железные доказательства вины России, ни кто бы этой херней с просьбами признать, содействовать и т д , не приставал бы, тупо поставили бы перед фактами и предьвили обвинения, но вместо этого мнут яйца, просто команда из за лужи дала четкие инструкции валить все на Россию
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Южный Гарик
Южный Гарик
Южный Гарик, расчитали....и эксперты по балистике....правит автонабор, сволочь
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