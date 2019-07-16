Путин не боится: Россию уличили в наглом вранье о катастрофе МН17

Спустя пять лет после сбития малайзийского Boeing MH17 Россия не боится расследования и готова отбить любой удар.
Об этом говорится в аналитической статье "Новой газеты", посвященной катастрофе на Донбассе.
Так, автор вспомнил основные фейки, которые Москва распространяла с первых дней после трагедии. Самой известной стала легенда об украинском военном самолете, который якобы и атаковал лайнер. На подтверждение этой версии Минобороны РФ показало сфальсифицированные данные радаров.
Boeing MH17
Униан
Когда же международная группа расследователей выяснила, что самолет однозначно сбили из ЗРК "Бук", в России принялись утверждать, что это было украинское вооружение. Информацию о том, что ракету выпустили из села Зарощенское, распространил госконцерн "Алмаз-Антей", однако она была опровергнута экспертами Bellingcat.
Еще один фейк в подтверждение "украинского следа" Россия запустила в сентябре 2018 года. На очередной презентации в Минобороны РФ показали документы, указывающие на украинское происхождение ракеты от установки "Бук" — согласно бумагам Минобороны, еще в конце 80-х годов ракета с серийным номером двигателя 9032 была поставлена в воинскую часть в украинский Тернополь.
Ракета 9032
Новая газета
Автор статьи сделал вывод, что Россия успешно использует одну и ту же тактику – все доводы расследователей опровергает очередными фейками, подтвержденными "бумагами, заявлениями официальных лиц и "объективными данными".
"Пример с "новыми данными" с радара показал, что Москву не тревожат вопросы достоверности и репутации. Главное — выиграть время, сделать тактический удар на опережение, сбивающий с толку. А дальше — война план покажет", – подытожили в материале.
Катастрофа Boeing MH17
Новая газета
Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Позже в сети всплыла переписка военнослужащего 2-го батальона российской 53-й зенитно-ракетной бригады, перевозившей "Бук", которая подтверждает причастность России к крушению.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
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