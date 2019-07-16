Путин не боится: Россию уличили в наглом вранье о катастрофе МН17

Спустя пять лет после сбития малайзийского Boeing MH17 Россия не боится расследования и готова отбить любой удар.

Об этом говорится в аналитической статье "Новой газеты", посвященной катастрофе на Донбассе.

Так, автор вспомнил основные фейки, которые Москва распространяла с первых дней после трагедии. Самой известной стала легенда об украинском военном самолете, который якобы и атаковал лайнер. На подтверждение этой версии Минобороны РФ показало сфальсифицированные данные радаров.

Boeing MH17 Униан

Когда же международная группа расследователей выяснила, что самолет однозначно сбили из ЗРК "Бук", в России принялись утверждать, что это было украинское вооружение. Информацию о том, что ракету выпустили из села Зарощенское, распространил госконцерн "Алмаз-Антей", однако она была опровергнута экспертами Bellingcat.

Еще один фейк в подтверждение "украинского следа" Россия запустила в сентябре 2018 года. На очередной презентации в Минобороны РФ показали документы, указывающие на украинское происхождение ракеты от установки "Бук" — согласно бумагам Минобороны, еще в конце 80-х годов ракета с серийным номером двигателя 9032 была поставлена в воинскую часть в украинский Тернополь.

Ракета 9032 Новая газета

Автор статьи сделал вывод, что Россия успешно использует одну и ту же тактику – все доводы расследователей опровергает очередными фейками, подтвержденными "бумагами, заявлениями официальных лиц и "объективными данными".

"Пример с "новыми данными" с радара показал, что Москву не тревожат вопросы достоверности и репутации. Главное — выиграть время, сделать тактический удар на опережение, сбивающий с толку. А дальше — война план покажет", – подытожили в материале.

Катастрофа Boeing MH17 Новая газета

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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