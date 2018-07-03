Путин назвал части армии России в честь городов Украины: зачем он это сделал

Президент России Владимир Путин присвоил частям армии страны названия городов Украины с целью подчеркнуть, что победа во Второй мировой войне является якобы заслугой исключительно россиян.

Об этом идет речь в материале блогера Юрия Гудыменко на OBOZREVATEL, который отметил, что данная выходка является частью российской пропаганды.

"Это подчеркивание того, что якобы русские освободили всю Европу. Там есть украинские, белорусские и польские города. Это означает, что Россия будет приписывать себе все победы СССР во Второй мировой единолично", - написал блогер.

По словам Гудыменко, это намек на то, что Россия снова демонстрирует свои притязания на эти города Украины, Польши и Беларуси.

"Это в очередной раз напоминает тот факт, мы очень давно знаем: Россия - агрессор. Россия хочет иметь в своем составе всю Украину, всю Беларусь. Россия напоминает Польше и другим странам рядом с ней, что все они, по мнению россиян, должны стать ее частью", - считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Беларусь внезапно отвернулась от России.