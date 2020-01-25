"Путин нас наказывает": Сенцов раскрыл цель России на Донбассе

Главе РФ Владимиру Путина мало Крыма и Донбасса, он хочет иметь в подчинении всю Украину и другие соседние страны.

Такое мнение в интервью "Зеркалу недели" озвучил бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов. Он также заявил, что не верит "в результативность переговоров при живом Путине".

"Задача Путина – не Крым, не Донбасс и не только вся Украина. Задача – иметь регион в своем подчинении. Мы – пример восставшей страны, за что он нас, скажем так, наказывает. И пытается показать другим, что будет с ними в случае развития подобного сценария", – сказал Сенцов.

"При этом Путин хочет стать мировым лидером, мировым игроком, с которым будут считаться. Такой себе полицейский Европы, которому все должны ставить памятники и от этого быть счастливыми. Вот такой план в его голове. И он этот план реализует. Для меня это абсолютно очевидно", – добавил он.

Сенцов назвал цель Путина

Как писал OBOZREVATEL, недавно Сенцов выступил с речью на экономическом форуме в Давосе, где заговорил про Путина и войну на Донбассе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!