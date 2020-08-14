Путин начал подготовку к новому шагу по Донбассу, – Тука

В настоящее время Кремль переходит ко второму шагу в вопросе Донбасса.

Такое мнение в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, "по коридорам власти бродят идеи" о договоренностях с Россией.

"С моей точки зрения, мы уже наблюдаем постепенный переход к этому шагу", – заметил он. Тука напомнил о тезисах, озвучиваемых в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кравчуком и Витольдом Фокиным о визите на оккупированные территории Донбасса и намерении "вести диалог с гражданским обществом".

В этом контексте экс-замминистра заявил, что жителей оккупированного Донбасса нельзя назвать гражданским обществом, поскольку от них ничего не зависит.

"О каком диалоге и зачем идет речь? Это исключительно подготовка к так называемому прямому диалогу Киева с Донецком и Луганском", – убежден он. Тука уточнил: именно прямые переговоры с "республиками" он считает вторым шагом президента РФ Владимира Путина.

Полную версию блиц-интервью с Георгием Тукой читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что готов лично посетить оккупированные территории Донбасса при условии прекращения огня. Цель поездки – общение с местными жителями.

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