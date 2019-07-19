"Россия на коне": Тука дал прогноз по Донбассу

Нет никаких внешних предпосылок для того чтобы позиция России в отношении Украины изменилась и очередное перемирие, объявленное на Донбассе с 21 июля, стало всеобъемлющим и бессрочным.

"Хотелось бы верить, но веры нет", – сказал OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Комментируя оптимистические прогнозы, озвученные Трехсторонней контактной группой по итогам встречи 17 июля, замминистра заметил: "Никаких знаковых решений в изменении позиции России я не вижу, а горький опыт свидетельствует о том, что этих перемирий было уже около двух десятков".

Владимир Путин на военном параде в Москве 9 мая 2015 года Официальный сайт президента России

Отвечая на вопрос, какие факторы могли бы служить поводом для оптимизма, Тука сказал: "Например, стремительное ухудшение экономического положения в России, если бы она оказалась перед лицом экономического коллапса".

"Но, если называть вещи своими именами, сейчас имеет место успех российской политики по деблокированию и десанкционированию. В ПАРЕ их вернули, идет активное обсуждение отмены санкций. Я думаю, они чувствуют себя на коне, и причин для изменения их позиции я не вижу", – подчеркнул замминистра.

"В эту же позицию укладывается и расширение зоны паспортизации", – добавил Тука, имея в виду подписанный Путиным указ, которым упрощается процедура получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Как писал OBOZREVATEL, трехсторонняя контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе в ходе заседания в Минске 17 июля. В группе подчеркнули, что рассчитывают на установление "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного" прекращения огня.

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