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"Россия на коне": Тука дал прогноз по Донбассу

6.2т Читать материал на украинском

Нет никаких внешних предпосылок для того чтобы позиция России в отношении Украины изменилась и очередное перемирие, объявленное на Донбассе с 21 июля, стало всеобъемлющим и бессрочным.

"Хотелось бы верить, но веры нет", – сказал OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Комментируя оптимистические прогнозы, озвученные Трехсторонней контактной группой по итогам встречи 17 июля, замминистра заметил: "Никаких знаковых решений в изменении позиции России я не вижу, а горький опыт свидетельствует о том, что этих перемирий было уже около двух десятков".

Владимир Путин на военном параде в Москве 9 мая 2015 года

Владимир Путин на военном параде в Москве 9 мая 2015 года

Официальный сайт президента России

Отвечая на вопрос, какие факторы могли бы служить поводом для оптимизма, Тука сказал: "Например, стремительное ухудшение экономического положения в России, если бы она оказалась перед лицом экономического коллапса".

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"Но, если называть вещи своими именами, сейчас имеет место успех российской политики по деблокированию и десанкционированию. В ПАРЕ их вернули, идет активное обсуждение отмены санкций. Я думаю, они чувствуют себя на коне, и причин для изменения их позиции я не вижу", – подчеркнул замминистра.

"В эту же позицию укладывается и расширение зоны паспортизации", – добавил Тука, имея в виду подписанный Путиным указ, которым упрощается процедура получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Как писал OBOZREVATEL, трехсторонняя контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе в ходе заседания в Минске 17 июля. В группе подчеркнули, что рассчитывают на установление "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного" прекращения огня.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Минские договоренности Мирные переговоры в Минске
Персоны
Георгий Тука Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Возбудились орки путенские,распетушились-раскукарекались...
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Вна стране умные люди остались, не?
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Mega Death
Mega Death
Переможный-Шароваренко Хаврыла, Всё умные крутят свиньям хвосты в Польше.
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CARGO 100
CARGO 100
Переможный-Шароваренко Хаврыла, остались. Паспорта России получают ...
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Пигин Макс
Пигин Макс
А у меня другой вопрос, "заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий" хоть раз был на "временно оккупированной " территории?
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