"Путин заболел и умер": появился неожиданный сценарий "нормандского саммита"

Не исключено, что накануне "нормандского формата" Россия объявит о смерти своего президента Владимира Путина. Ведь переговоры в Париже кремлевские инициаторы войны на Донбассе воспринимают как капитуляцию перед Западом.

Об этом говорится в статье историка и археолога Сергея Климовского для InfoResist. При этом он дал понять, что для своей махинации российская власть попросту устранит одного из двойников Путина.

"Фраза "Путин заболел и умер" – идеальна для тех, кто готовит в Российской Федерации смену режима, и нельзя исключить, что это может произойти до встречи в Париже 9 декабря. Вероятность появления Путина в Париже для переговоров в "нормандском формате" выше 90%, но в кремлевских "башнях" кое-кто очень хочет, чтобы он на эту встречу не прибыл и ничего на ней не подписал. Причина – они расценивают предстоящее соглашение в Париже как постепенную и скрытую капитуляцию РФ перед антикремлевской коалицией, пусть и без потери лица", – пишет Климовский.

По его словам, поскольку замена путинского режима на нечто другое – это вопрос для Кремля почти решенный, то у противников Парижского соглашения возникает огромный соблазн одним выстрелом убить двух зайцев.

Во-первых, если нет Путина, то нет соглашения с капитуляцией, и у Кремля появится причина поставить переговоры с Украиной и коалицией на длинную паузу. Во-вторых – в этом случае процесс смены режима стартует раньше и в условиях, которые Москва считает для себя более оптимальными.

"Могут даже извлечь солидный бонус, если красиво и трагично обставят смерть одного из актеров, исполняющих роль Путина. Например, отравление в Париже или падение "борта № 1" на территории Польши. Последнее позволит размягчить и тему взрыва спецслужбами РФ самолета с президентом и правительством Польши в 2010 году над аэропортом Смоленска. В случае трагической и почти героической смерти основного актера со сценическим именем "Путин" его похороны пройдут по высшему разряду – как у Ленина и у Сталина. Мобилизационный эффект от этого действа для путинистов будет высоким и его удобно конвертировать в солидные преференции на старте перезагрузки власти в РФ", – предполагает Климовский.

Владимир Путин

Более того, подчеркивает историк, "Единая Россия" и "запутинцы" без Путина по причине траура получат еще и с полгода "амнистии" от критиков его режима. К тому же, они могут пытаться обратить себе на пользу и ту бурную радость, которую неизбежно вызовет известие о смерти Путина в Украине и в других странах.

Климовский убежден, что причины не допустить прибытия "Путина" в Париж или организовать там его смерть вполне веские и обусловлены также спецификой пирамиды власти в России. Он утверждает, что роль лидера страны-агрессора там исполняют минимум три актера-двойника Путина, которыми руководит кремлевский олигархат.

"Минимум один из них используется для внутреннего пользования и два – для внешнего. Из них один для заурядных встреч, типа сидения в президиуме на собраниях СНГ, другой – для встреч с Трампом и ответственных событий. Но такая специализация – это оборотная сторона "медали" с ликом Путина. Главное в ней – у каждой из группировок в кремлевском олигархате в результате этой многоликости имеется свой Путин, что почти исключает случайность дворцового переворота, если он не будет согласован и одобрен всеми группировками", – объясняет свою гипотезу историк.

В итоге "царь" для россиян становится "вечно живым" и, предъявив его, можно легко опровергнуть любые слухи о его смерти или убийстве заговорщиками.

"Очевидное исключение – публичная смерть "царя" за границей. Если ее оспаривать, то придется раскрыть центр механики власти в Кремле и официально признать: население РФ много лет молится на муляж Путина. Иностранцам, тем все равно – кого прислали, с тем беседуем и подписываем договора, ответственность у вас как не крути, коллективная. Но для 90% россиян официальное раскрытие этой государственной тайны будет шоком с непредсказуемыми последствиями", – прогнозирует Климовский.

Следовательно, делает он вывод, несогласованная смерть Путина возможна только вне РФ, – так в Кремле сразу перестрахуют себя от дворцовых переворотов. Ведь в России Путин может умереть только по согласованию и одобрению подавляющего большинства олигархата.

Двойники Путина

"В результате у противников Парижского соглашения в Кремле есть только один шанс его сорвать – устроить смерть "Путина" в Париже или по пути туда. Смерть на обратном пути поставит их перед сложной проблемой: как "откатить" назад Парижское соглашение. Поэтому прибытие и убытие "Путина" из Парижа находятся в прямой зависимости от того, насколько решительно настроена и готова действовать "партия войны" в Кремле в ситуации, когда вопрос смены лица режима согласован и почти однозначно решен", – озвучил вероятный сценарий развития событий историк.

Для Украины же в этой ситуации, считает он, желательно добиться от Кремля обмена пленными еще до 9 декабря, поскольку Россия – государство, политика которого становится все более трудно предсказуемой.

"Даже если "Путин" прибудет в Париж, подпишет, и доберется живым до Москвы, то нет никаких гарантий, что РФ будет выполнять это соглашение достаточно долго, последовательно и полностью", – резюмировал Климовский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из первых главарей "ДНР" террорист Игорь Гиркин заявил, что у президента России Владимира Путина сейчас есть минимум трое двойников. По его словам, свергать лидера страны-агрессора будет не народная революция, а его собственное окружение.

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