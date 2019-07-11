Путин может ударить "Искандерами" по Херсону и Николаеву: Бабин предупредил об опасности

Россия является непредсказуемым государством и может в любой момент ударить по Украине. Поэтому украинским войскам нужно быть готовым обороняться.

Такое мнение выразил бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин "Апострофу". По его словам, у Украины на этот счет неправильная стратегия.

"Есть определенные задачи у СБУ. Вопрос в том, решаются ли они. Есть задачи у пограничников – и здесь тоже огромнейший вопрос по многим позициям. Вопросы к военным. Каков реальный оборонный потенциал Украины в нужном направлении? Что у нас с Военно-морскими силами и с ПВО? Знаем ли мы о планах русских? Готовы ли к отражению этих планов и какому-то противодействию?" – отметил он.

По словам Бабина, от России можно ждать чего угодно.

"Если оно позволяет себе торпедировать американские подводные лодки в территориальных водах США, то нельзя гарантировать, что завтра не запустит пару "искандеров" по Херсону или Николаеву. Это проблема, к которой хотя бы нужно быть готовыми. А нам предлагают верить в лучшее и петь гимн или складывать бумажные кораблики. Это неправильная стратегия", – заявил Бабин.

Он добавил, что сценарий возвращения Крыма предусматривает несколько стадий.

"Мы сейчас даже не начали его реализовывать. Мы еще даже не остановили русскую агрессию. Пока еще идет сценарий использования Крыма как орудия агрессии против Украины. Российская стратегия не переломлена, она наступает, а мы проводим совещания, "бідкаємося і розводимо руками". У нас нет никакого плана действий", – подытожил политик.

Борис Бабин "Апостроф"

Как сообщал OBOZREVATEL, выступая во время официального визита в Рим, президент России Владимир Путин признал, что его страна является стороной конфликта на Донбассе.

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