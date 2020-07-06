Путин может пойти в наступление когда угодно, – Геращенко

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко считает, что угроза полномасштабного военного вторжения российской армии в нашу страну никуда не исчезла. Более того, президент России Владимир Путин может начать его в любой момент.

Такое предупреждение она озвучила в интервью украинской журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву". Политик подчеркнула, что лидер страны-агрессора никогда не отказывался от идеи полного подчинения Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Путин никогда же не прекращал своих хищных планов в отношении Украины. И никуда не исчезали эти группировки российские не только у наших границ, но и на оккупированных территориях. Где находятся тысячи ФСБшников, тысячи представителей российских Вооруженных сил. Может Путин пойти в наступление, и когда это ему придет в голову? Когда угодно", – убеждена парламентарий.

По словам Геращенко, вероятность такого сценария возрастает на фоне катастрофического, рекордного падения рейтинга Путина в Российской Федерации. Кроме того, определенные сигналы она увидела и в голосовании за скандальные поправки к российской конституции.

"Она просто обнулит срок диктатора для того, чтобы он еще на 10 лет руководил страной. Вот представьте себе: в Украине уже сменилось пять президентов, а там выросло поколение детей, которые думают, что он бессмертен, что он вечен, что Путин и президент – это синонимы", – высказала беспокойство нардеп.

"Собственно, ему когда угодно может прийти в голову идти дальше, захватывать дальше после внесения изменений в Конституцию, которая просто усложнит возвращение Крыма и вообще других оккупированных территорий. Он действительно может двигаться дальше", – резюмировала представитель "ЕС".

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