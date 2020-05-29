Путин может пойти на расширение ОРДЛО: Пионтковский назвал причину

В Кремле могут рассматривать вариант эскалации конфликта на Донбассе или расширения границ ОРДЛО

Окружение президента РФ Владимира Путина может принять решение о возвращении «народной любви» лидеру, который теряет рейтинг

Стремительное снижение рейтинга президента РФ Владимира Путина и реакция на это властной верхушки России представляет опасность для Украины.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский. "Вдруг они решат, что вернуть любовь масс можно еще одним патриотическим шагом по "собиранию русских земель" – эскалацией конфликта в Украине или расширением ОРДЛО до границ Донецкой и Луганской областей", – допустил он.

Оппозиционер добавил, что на подобный шаг может решиться не только Путин, но и любой следующий президент РФ. "Они одинаково ненавидят Украину".

В то же время Пионтковский подчеркнул, что военно-политический истеблишмент США придерживается твердой позиции по поддержке Украины.

Владимир Путин

В этом контексте оппозиционер напомнил о разговоре советника по национальной безопасности президента США Роберта О'Брайена с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. "С американской стороны было твердо заявлено, что любая эскалация в Украине и даже в Беларуси, попытка аннексии, будет встречена самыми жесткими экономическими мерами".

В частности, речь может идти о нефтяном эмбарго, отключении от банковской системы SWIFT и аресте российских активов в США. "Этого достаточно для того чтобы предотвратить такую агрессию", – подчеркнул Пионтковский.

Полную версию интервью с Андреем Пионтковским скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в террористических "ДНР" и "ЛНР" не раз делали заявления о намерении расширить границы "республик" до границ Луганской и Донецкой областей. Так, в декабре главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что вскоре "народный совет" псевдореспублики примет "закон о госгранице".

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