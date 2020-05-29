Главная Новости
29 мая • обновлено в 07:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Путин может пойти на расширение ОРДЛО: Пионтковский назвал причину

  • Окружение президента РФ Владимира Путина может принять решение о возвращении «народной любви» лидеру, который теряет рейтинг

  • В Кремле могут рассматривать вариант эскалации конфликта на Донбассе или расширения границ ОРДЛО

  • От таких шагов Москву останавливает жесткая проукраинская позиция военно-политического истеблишмента США

4.5т
Читать материал на украинском

Стремительное снижение рейтинга президента РФ Владимира Путина и реакция на это властной верхушки России представляет опасность для Украины.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский. "Вдруг они решат, что вернуть любовь масс можно еще одним патриотическим шагом по "собиранию русских земель" – эскалацией конфликта в Украине или расширением ОРДЛО до границ Донецкой и Луганской областей", – допустил он.

Оппозиционер добавил, что на подобный шаг может решиться не только Путин, но и любой следующий президент РФ. "Они одинаково ненавидят Украину".

В то же время Пионтковский подчеркнул, что военно-политический истеблишмент США придерживается твердой позиции по поддержке Украины.

Владимир Путин

Владимир Путин

В этом контексте оппозиционер напомнил о разговоре советника по национальной безопасности президента США Роберта О'Брайена с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. "С американской стороны было твердо заявлено, что любая эскалация в Украине и даже в Беларуси, попытка аннексии, будет встречена самыми жесткими экономическими мерами".

В частности, речь может идти о нефтяном эмбарго, отключении от банковской системы SWIFT и аресте российских активов в США. "Этого достаточно для того чтобы предотвратить такую агрессию", – подчеркнул Пионтковский.

Полную версию интервью с Андреем Пионтковским скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в террористических "ДНР" и "ЛНР" не раз делали заявления о намерении расширить границы "республик" до границ Луганской и Донецкой областей. Так, в декабре главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что вскоре "народный совет" псевдореспублики примет "закон о госгранице".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Эксклюзив
Персоны
Андрей Пионтковский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
1
Смешно
4
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

  • В мире заболели более 5,8 млн человек, погибли – более 359 тысяч.

  • Вирусолог предупредила о второй волне эпидемии COVID-19 в Украине.

  • В Украине есть эффективный препарат от СOVID-19: врач рассказала, почему им почти не лечат.

  • Украина прошла пик коронавируса: в НАНУ сделали обнадеживающий вывод.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги