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23 декабря • обновлено в 11:30
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"Путин лично одобрил": террорист рассказал о пытках в тайной тюрьме "ДНР"

1.5т
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В оккупированном Донецке террористы организовали тайную тюрьму, где пытали пленных.

Об этом говорится в блоге "Фаши*а Донецкого" на OBOZREVATEL, где опубликован рассказ террориста "ДНР" Сергея Озерова.

По его словам, тайная тюрьма находитсь в подвалах здания по улице Артема, 7, где ранее находилась угольная компания, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову.

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"Помещения, (подвалы то есть), использовались для доставки в них гражданских, которых задержали, агентов СБУ, для содержания воинов ВСУ. Также там находилась пыточная, она же допросная", – говорится в сообщении.

Озеров рассказал, что к узникам приезжали военные из России, которые проводили допросы.

"К задержанным приезжали следователи из разных "ведомств". К некоторым пленным из числа военных был даже особый подход: их не били, а тупо с ними разговаривали под водочку с селедкой", – вспоминал он.

Сергей Озеров

Сергей Озеров

С его слов, пленных на допрос водили по одному , чтобы избежать побега.

"Когда "табурет" (пленный – Ред.) не кололся, об этом знала вся наша тюрьма – следователи включали музыку, чтобы никто не слышал криков. После этого ноу-хау я некоторые песни до сих пор не люблю, ведь впечатление довольно жуткое производит тяжелый рок и животные крики (или песни Любэ в перемешку со стонами)", – сообщал Озеров.

Он добавил, что некоторые узники тюрьмы находились там пару часов, а некоторые сидели неделями-месяцами.

"Во время моих дежурств я слышал от "силовиков", что абсолютное большинство пленных попали на полную катушку: живыми солнца они больше не увидят никогда и никто их никогда не найдет у нас на тюрьме", – подчеркнул Озеров.

Здание в Донецке, где находится тюрьма

Здание в Донецке, где находится тюрьма

Террорист добавил, что на частично оккупированном Россией Донбассе находятся действующие концлагеря и пыточные.

"Все эти лагеря смерти спонсируются РФ с личного одобрения Путина (только в Донецке, городе, который принимал Евро 2012, я знаю минимум 8 аналогов Дахау) – подытожил Озеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский пленный воин рассказал о пытках после Иловайского котла.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Россия - страна-агрессор
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Смотрите нас по четвергам на канале ТСН передача ''Время оху...тельных историй''
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семенов Александр
семенов Александр
Короче , все что рассказал, этот арий пришедший учить"недолюдей" т на Донбассе, ,так это то ,что когда он(арий) обдристав шаровары, сдался в плен,его поили водкой и кормили селедкой под песни ЛюбЭ
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Эта анонимная дичь на которую ссылаются просто вспомнила донецкий подвал и бригаду "рабочих")))
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