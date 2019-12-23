"Путин лично одобрил": террорист рассказал о пытках в тайной тюрьме "ДНР"

В оккупированном Донецке террористы организовали тайную тюрьму, где пытали пленных.

Об этом говорится в блоге "Фаши*а Донецкого" на OBOZREVATEL, где опубликован рассказ террориста "ДНР" Сергея Озерова.

По его словам, тайная тюрьма находитсь в подвалах здания по улице Артема, 7, где ранее находилась угольная компания, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову.

"Помещения, (подвалы то есть), использовались для доставки в них гражданских, которых задержали, агентов СБУ, для содержания воинов ВСУ. Также там находилась пыточная, она же допросная", – говорится в сообщении.

Озеров рассказал, что к узникам приезжали военные из России, которые проводили допросы.

"К задержанным приезжали следователи из разных "ведомств". К некоторым пленным из числа военных был даже особый подход: их не били, а тупо с ними разговаривали под водочку с селедкой", – вспоминал он.

Сергей Озеров

С его слов, пленных на допрос водили по одному , чтобы избежать побега.

"Когда "табурет" (пленный – Ред.) не кололся, об этом знала вся наша тюрьма – следователи включали музыку, чтобы никто не слышал криков. После этого ноу-хау я некоторые песни до сих пор не люблю, ведь впечатление довольно жуткое производит тяжелый рок и животные крики (или песни Любэ в перемешку со стонами)", – сообщал Озеров.

Он добавил, что некоторые узники тюрьмы находились там пару часов, а некоторые сидели неделями-месяцами.

"Во время моих дежурств я слышал от "силовиков", что абсолютное большинство пленных попали на полную катушку: живыми солнца они больше не увидят никогда и никто их никогда не найдет у нас на тюрьме", – подчеркнул Озеров.

Здание в Донецке, где находится тюрьма

Террорист добавил, что на частично оккупированном Россией Донбассе находятся действующие концлагеря и пыточные.

"Все эти лагеря смерти спонсируются РФ с личного одобрения Путина (только в Донецке, городе, который принимал Евро 2012, я знаю минимум 8 аналогов Дахау) – подытожил Озеров.

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