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Путин кинул? Главари "Л/ДНР" "прибежали" к Зеленскому с просьбой

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Главари боевиков "Л/ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин один за другим призвали президента Украины Владимира Зеленского предоставить Донбассу "особый статус".

Так, СМИ, подконтрольные террористам на Донбассе, 3 июля выдали материалы с почти идентичными заявлениями своих "боссов". В частности, отмечается, что они поддержали интернет-флешмоб, раскручивающийся на оккупированных территориях под хештегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса.

Так, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что готов к возвращению псевдореспублики под контроль Украины при условии предоставления ей "особого статуса" и выступил с соответствующим призывом к Зеленскому.

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Денис Пушилин и Леонид Пасечник

Денис Пушилин и Леонид Пасечник

Правда, вместо президента ему уже ответил гнепрокурор Украины Юрий Луценко и напомнил, что на днях Пасечнику объявили о подозрении в госизмене, покушении на территориальную целостность и финансирование терроризма.

"Как генпрокурор, как гражданин и как отец солдата ВСУ, скажу прямо и на русском языке: возвращайся быстрей. Браслетьи заждались", – написал он на своей странице в Facebook.

В то же время главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что также присоединяется к акции "Выбор Донбасса".

"Требования наших граждан, основанные на принципах права и морали, – это не что иное, как стремление к миру, которое, безусловно, поддерживаю не только я, но и мои коллеги из органов власти Республики. Я присоединяюсь к акции и призываю всех жителей размещать свои фотографии сайте "Выбор Донбасса". Наша цель – заставить Киев признать законные права всего Донбасса!" – утверждает террорист.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Персоны
Владимир ЗеленскийАлександр ПасечникДенис Пушилин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Пигин Макс
Пигин Макс
Особый статус Донбасса в составе Украины, прописан в "Минских соглашениях". Под этими соглашениями стоит подпись и президента Украины. Ну и при чём тут "Путин кинул?"
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Самое смешное, что шансы присесть у югика намного выше и реальнее.
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