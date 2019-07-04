Путин кинул? Главари "Л/ДНР" "прибежали" к Зеленскому с просьбой

Главари боевиков "Л/ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин один за другим призвали президента Украины Владимира Зеленского предоставить Донбассу "особый статус".

Так, СМИ, подконтрольные террористам на Донбассе, 3 июля выдали материалы с почти идентичными заявлениями своих "боссов". В частности, отмечается, что они поддержали интернет-флешмоб, раскручивающийся на оккупированных территориях под хештегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса.

Так, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что готов к возвращению псевдореспублики под контроль Украины при условии предоставления ей "особого статуса" и выступил с соответствующим призывом к Зеленскому.

Денис Пушилин и Леонид Пасечник

Правда, вместо президента ему уже ответил гнепрокурор Украины Юрий Луценко и напомнил, что на днях Пасечнику объявили о подозрении в госизмене, покушении на территориальную целостность и финансирование терроризма.

"Как генпрокурор, как гражданин и как отец солдата ВСУ, скажу прямо и на русском языке: возвращайся быстрей. Браслетьи заждались", – написал он на своей странице в Facebook.

В то же время главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что также присоединяется к акции "Выбор Донбасса".

"Требования наших граждан, основанные на принципах права и морали, – это не что иное, как стремление к миру, которое, безусловно, поддерживаю не только я, но и мои коллеги из органов власти Республики. Я присоединяюсь к акции и призываю всех жителей размещать свои фотографии сайте "Выбор Донбасса". Наша цель – заставить Киев признать законные права всего Донбасса!" – утверждает террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В апреле 2019 года председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что группировки "ДНР" и "ЛНР" предварительно согласны вернуться в состав Украины на условиях автономии.

После этого в террористических "Л/ДНР" начали массово писать обращения к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить "республикам" автономию в составе Украины.

В то же время международники предостерегают – за такими предложениями скрывается желание России контролировать принятие стратегических решений Украиной по НАТО и ЕС.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!