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30 ноября • обновлено в 10:40
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Путин испытывает НАТО на Донбассе – генерал

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Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что в войне на Донбассе Россия испытывает "союзнические возможности НАТО".

"Заявление Британии о том, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО – не комплимент РФ, а констатация факта", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя тематическое заявление главы оборонного ведомства государства Бена Уоллеса.

В этом контексте генерал напомнил: "За время путинского режима РФ обновила вооруженные силы, перевооружила их в среднем на 65%, в зависимости от вида. В Украине по оптимистическим прогнозам эта цифра составляет порядка 15%".

На Донбассе Россия испытывает союзнические возможности НАТО, сказал генерал Романенко

На Донбассе Россия испытывает союзнические возможности НАТО, сказал генерал Романенко

Романенко признал: из новых вооружений, которыми гордится Кремль, "примерно половина в рабочем состоянии", "остальное – мультики". Он также напомнил о многочисленных неудачных испытаниях нового российского оружия.

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Тем не менее, генерал подчеркнул: "Это объективная опасность". "И очень хорошо, что в Британии угрозу России увязывают с Украиной. Это важно", – сказал он.

Напомним, во время дебатов в Королевском Объединенном институте оборонных исследований, которые состоялись 28 ноября, министр обороны Великобритании заявил, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО. В частности, он сказал, что РФ использует Украину для проверки решимости Альянса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее НАТО поддержал передачу Россией Украине кораблей, которые страна-агрессор незаконно задержала в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Холодная война между Западом и Россией
Персона
Игорь Романенко
Место
Украина
Тег
Новости России
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Дудко Олег
Дудко Олег
Каждый выстрел ополчения по ВСУ это два удара России, по Америке и Британии. Памагите!!!
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Чубатые придурки это уже НАТА?!
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Александров Сергей
Александров Сергей
Да вот только чего-то Альянс не торопится вставать под "Искандеры" за хох-ляцкий свинарник! Видать надо продолжать и усиливать "испытания".
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