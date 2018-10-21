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''Путин - идиот!'' В Европе жестко ответили на ''ядерный рай'' для россиян

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Заявление президента Владимира Путина об угрозе ядерного удара Западу необходимо воспринимать как приближение конца авторитарного режима России.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил французский политолог и журналист Оливье Ведрин, который живет и работает в Украине. По его словам, Западу необходимо ввести против Кремля новые санкции.

"Запад должен говорить, что Путин - полный идиот. Мы должны продемонстрировать, что его конец близок, что это начало его конца. Конечно, это то, что надо говорить политологам, экспертам и журналистам, а не дипломатам и политикам. И нас не должно беспокоить, что об этом подумают в России. Нас должны беспокоить россияне, но не то, что скажут российские эксперты или российские власти", - сказал Ведрин.

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"Мы должны быть сильными, усиливать санкции. Мы не должны бояться этих заявлений, потому что ядерная война будет означать конец режима Путина, олигархов, всего. Именно поэтому эти заявления настолько смехотворны. Мы должны воспринимать это с юмором", - добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Путин пригрозил возмездием за ядерный удар по России.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто все сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют", — заявил он.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Root Mikola
Root Mikola
Что за люди эту чушь пишут? Кто мученики, с каким юмором??? Какое возмездие за ядерный удар "по России"??? Вы сами то читаете, что пишите??? Дебилы... Ядерная война станет концом всего живого на планете, и угрожает этим Трамп, прекращая разоружение... Да впрочем без разницы кто угрожает, главное что толпа дебилов у власти ядерных сверхдержав, с ядерными кнопками, а вы смеётесь? Опомнитесь
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moskovec leonid
moskovec leonid
А,що путін зробе з тими "росіянами" які не хочуть в потусторонний рай,тому,що вони і так в раю.!!??.А свє бабло куди діне...!???Може нам наші парашні висери розкажуть...!!??? Де ви там блудняки , по чужому ОБОЗУ..!!!??
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Путин — не только идиот, он — царь идиотов.
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