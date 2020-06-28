Путин идет задом наперед и считает Зеленского "братом", - Курносова

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассматривает Украину как страну, которая должна быть под политическим патронатом РФ, а президента Зеленского – как "младшего брата".

"Он идет задом наперед, он смотрит все время назад. Ему все время хочется жить в том мире, которого нет", – сказала в эфире телеканала O bozrevatel TV российская оппозиционерка Ольга Курносова. Так она пояснила слова Путина о том, что Зеленский обязательно посетит Москву.

"Зачем ему встреча с Зеленским? Если это "младший брат", почему же он не хочет встречаться со "старшим братом"? Это уже не семейные отношения. Поэтому Путин уверен, что рано или поздно украинский президент признает, что он "младший брат" и эта встреча состоится", – пояснила она логику президента России.

В то же время Курносова заметила, что это заявление Путина свидетельствует о том, что он "оторван от реальности".

По ее мнению, руководитель РФ продолжает мыслить категориями ХХ века, в частности, надеется на новый "ялтинский мир", когда 5 держав будут определять направление развития всех стран.

"Но "черный лебедь" может прилететь с любой стороны. Против истории играть нельзя. Когда долго играешь против истории, рано или поздно это заканчивается", – резюмировала оппозиционерка.

Полную версию ее комментария читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Москву неизбежен. Ранее стало известно, что его не пригласили на парад Победы в Москву, который состоится 24 июня.