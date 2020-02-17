Путин и Зеленский договорились по границе? В Кремле засекретили переговоры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намекнул, что Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждали компромисс по совместному патрулированию границы Украиной и "Л/ДНР". Однако он отказался раскрывать детали их последнего телефонного разговора.

Кроме того, Песков потребовал учитывать в этом вопросе и мнение главарей террористических псевдореспублик. Его аудиокомментарий по этому поводу опубликовали на Telegram-канале "Вы слушали маяк" (чтобы послушать запись, доскролльте страницу до конца).

"Это новая инициатива и, конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных "республик". Чтобы понимать позицию руководства непризнанных "республик", с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных "республик" Донбасса", – сказал пресс-секретарь президента России.

Зеленский и Путин

Песков также добавил, что обсуждение совместного патрулирования границы Украиной и представителями ОРДЛО было обусловлено подготовкой возможной очередной встречи в "нормандском формате".

"О возможности ее проведения говорилось в Париже. Но в Париже был принят достаточно понятный документ, где говорилось о безальтернативности Минских договоренностей и необходимости их выполнения. Вот вопрос был именно этим и обусловлен. Но мы не в праве предавать огласке детали телефонного разговора", – резюмировал пресс-секретарь Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский 14 февраля провел телефонный разговор с Путиным. Согласно официальному заявлению, они обсудили соблюдение договоренностей "нормандской четверки", проведение следующей встречи в таком формате, обмен пленными и сотрудничество в рамках ТКГ в Минске.

А 15 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявил, что Украина ради проведения местных выборов на Донбассе согласна на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО.

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