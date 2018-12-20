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''Путин – ходячая бомба'': Портников спрогнозировал судьбу России

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Россия и весь мир являются заложниками мрачного сознания президента РФ Владимира Путина, потому наследники нынешнего правителя откажутся от его идей после ухода.

Об этом по итогам пресс-конференции российского лидера написал в своем блоге для "Еспресо" журналист Виталий Портников, сравнив его с ходячей бомбой.

"За несколько часов общения с журналистами Владимир Путин повторил все основные пропагандистские стереотипы и клише: и о провокации в Керченском проливе, и о церкви "Стамбульского прихода", и о "русофобах" в украинской власти. Впрочем, русофобы – они у Путина везде", – отметил Портников.

По его словам, Путин любую адекватную реакцию на агрессивную политику Кремля иначе как "русофобией" не называет.

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"И в этом - весь Путин, лживый и упрямый. Зрители пресс-конференции могли убедиться, что весь вонючий пропагандистский поток, который течет из Кремля в уши российских жителей и других поклонников всевозможных Киселевых и Соловьевых сочиняется и осмысливается лично Путиным – и уже потом озвучивается его придворными лжецами", – пояснил журналист.

Владимир Путин

Владимир Путин

Пресс-служба Кремля

Он уточнил, что политическая ситуация в РФ напоминает начало 50-х годов, когда конфронтация с Западом, корейская война и антисемитская кампания были порождением безумия советского диктатора Иосифа Сталина.

"И как только вождь умер, его соратники немедленно отказались от наиболее опасных для самого режима, самых нелепых намерений Сталина. Россия и мир сегодня – заложники мрачного сознания Путина, всего того кошмара, который нашел политическое убежище в голове стареющего правителя. Не будет Путина – и его наследники откажутся от большей части его сомнительных "достижений". От Крыма, от Донбасса, от нападок на Украине, от ядерных угроз в адрес Запада. Путин, как и Сталин – не человек, а ходячая бомба", – резюмировал Портников.

Виталий Портников

Виталий Портников

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе пресс-конференции Путин пугал ядерной войной, которая может уничтожить планету и цивилизацию, а также открестился от аннексии украинского Крыма и пригрозил Украине ''кровавыми последствиями'' из-за единой церкви.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир ПутинВиталий Портников
Место
Россия
Тег
Новости России
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rercjd Micha
rercjd Micha
Портников- прогнозист! Что не ляпнет- прогноз! Дебил! За пять лет- ни одного подтверждённого!
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Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Неа чувак ты не прав путя не бомба он ХУЙЛО...
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
путин имбицил и дегенерат карлик недоросток! Россия Банкрот и недогосударство! Путин разорил Россию и обокрал ее!
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