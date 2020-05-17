Россия оказалась в проигрышном положении с оккупированным Донбассом, поскольку не может ни принять его в свой состав, ни вывести войска.

Таким мнением в интервью OBOZREVATEL поделился известный российский политический аналитик Дмитрий Орешкин.

"Проигрышная ситуация в "Л/ДНР". Взять их к себе Путин не может, у него ресурсов нет и стратегии тоже. Да, Путин хотел бы их впихнуть назад в состав Украины, но на своих условиях. На это в Украине не пойдут, и правильно сделают. Пока Путин не может их отдать, потому что это поражение и "потеря лица". Ничего позитивного он сделать тоже не может. Да, как и в Приднестровье, на оккупированном Донбассе дают людям российское гражданство, они радуются, уезжают или в Украину, или в Россию", – рассказал Орешкин.

"Причем в выигрыше оказываются те, кто уехал в Украину, потому что там есть перспектива. А Россия, как я уже говорил, идет "под горку". Но, с точки зрения среднего "днровца", то, конечно, в России гораздо лучше, чем в "Л/ДНР". Поэтому люди получают паспорта, и у них ощущение, что да, это к лучшему. Это они потом вместе с Россией будут страдать от того, что Россия сейчас переживает. Это безработица, падение, окончание нефтяных денег", – считает он.

Украина и Путин. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, Орешкин считает, что Путин не сможет совершить новое нападение на территории Украины, поскольку у него нет ресурсов на это. Ему остается лишь "пугать и провоцировать" Украину.