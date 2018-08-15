Путин хочет уйти из Донбасса? Раскрыты планы Кремля на переговорах с Меркель

Президент России Владимир Путин ищет способ уйти с Донбасса, не утратив при этом лица перед гражданами страны.

Об этом рассказал в эфире "Информационного вечера" на "5 канале" руководитель центра исследования России Владимир Огрызко, пояснив, почему российский лидер срочно собрался на переговоры к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

"Если связать это обстоятельство с предыдущими вояжами двух очень важных министров в правительстве России, а именно Лаврова и Шойгу, мы увидим, что они так же предварительно побывали в Берлине и Париже, и побывали там этим дуплетом, поэтому, мне кажется, что дело действительно "пахнет керосином". Вы знаете, что российская гордость, фактически, перебивает все то, что является адекватным и разумным в любой российской позиции", – отметил Огрызко.

Он пояснил, что в России пошел процесс поиска выхода из "довольно плохой" ситуации для Кремля из-за западных санкций.

Владимир Огрызко скриншот

"Это означает, что сейчас начинаются консультации, как вылезти из Донбасса, каким образом отойти, максимально оставив интересы там и показав внутри России, мы на самом деле не проиграли, мы выиграли, но этот выигрыш имеет именно такой вид", – подчеркнул он.

Огрызко уверен, что переговоры 18 августа внесут ясность в вопрос, близок ли конфликт на Донбассе к завершению.

"В случае отрицательного результата для России, она напишет какие-то общие дипломатические формулы, которые ничего не скажут. Но, я думаю, что немецкая сторона так или иначе даст четко понять, и мы об этом узнаем, безусловно, через другие каналы, что на самом деле хотел товарищ Путин, и как мы все вместе будем на это реагировать", - уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер правительства Германии рассекретил темы, о которых будут говорить Путин и Меркель на встрече, которая состоится 18 августа.