Путин хочет "перезагрузиться" за счет Украины – Климкин

Владимир Путин намерен "перезагрузиться" не в президента России, а в главу другой страны.

Такое мнение в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале ObozTV высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Условно – какой-то реинкарнации Российской империи и Советского Союза. У меня убеждение, что он именно так хочет войти в историю. За наш счет", – отметил дипломат.

Отвечая на вопрос, когда Путин может уйти из власти, Климкин сказал: "Это зависит от того, как его будут воспринимать россияне и элиты. Плюс от скоординированной позиции Запада".

По его оценкам, это может случиться или в течение следующих нескольких лет, или в перспективе 5-8 лет. "Посмотрим в зависимости от сроков", – отметил экс-министр.

Как писал OBOZREVATEL, бывший советский разведчик и однокурсник российского лидера из института КГБ Юрий Швец заявил , что президента России Владимира Путина элементарно могут убрать из власти. Для этого в РФ существует несколько вариантов.