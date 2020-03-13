В Російській Федерації зараз відбуваються дуже складні і небезпечні процеси, які становлять загрозу світовій безпеці. Фактично ми спостерігаємо народження справжньої диктаторської країни.

До останнього часу Росія більшою мірою була авторитарною країною з певними, нехай і формальними, ознаками законності. Але наразі всі маски скинуті.

Хочу звернути увагу на три законодавчі зміни в РФ, які мають нас турбувати.

Перша зміна – заборона ведення будь-яких перемовин щодо відчуження будь-яких територій, які Російська Федерація вважає своїми. Тому Японії слід забути про будь-які мирні перемовини щодо Курил, Грузії – про будь-які перемовини щодо Південної Осетії та Абхазії, а Україні – про будь-які перемовини щодо Криму та Донбасу.

Це дуже небезпечна річ, тому що фактично вони закладають в конституцію запобіжник, щоб навіть в разі зміни режиму, навіть в разі смерті Путіна будь-який урядовець, будь-який чиновник РФ не міг навіть підняти таке питання в публічному просторі.

Володимир Путін

Друга зміна, яка нас має хвилювати, полягає в тому, що вони хочуть надавати окремий федеральний статус будь-яким територіям, на які зазіхає Російська Федерація. А зазіхає вона, не мало, не багато, на всю територію колишнього Радянського Союзу чи Російської імперії.

Це означає, що в разі проведення будь-яких фейкових нових референдумів на Донбасі або заворушень в умовній Одеській області вони можуть надати цим територіям федеративний статус – з окремим законодавством, з окремим управлінням.

Третє, що нас має хвилювати – це те, що в Росії вже давно визначили внутрішнє, національне законодавство таким, що превалює над міжнародним правом. Це дає підстави російським органам влади не виконувати жодних рішень міжнародних судів, якщо вони їх не влаштовують.

Якщо в розрізі цих трьох змін ми подивимося на четверту – надання російського громадянства за ознакою володіння російською мовою, - то це означає, що в разі окупації вас можна автоматично, без будь-яких додаткових процедур і вашої згоди, записати до громадянства Росії. Ви можете бути громадянином Польщі, громадянином Угорщини чи Словаччини, чи будь-якої іншої країни. Але, якщо ви розмовляєте російською мовою, якщо ви її розумієте, ви отримуєте паспорт РФ.

Зверніть увагу: наразі в законі фігурують лише Білорусь і Україна – території, на які в середній перспективі претендує Російська Федерація для будівництва нової союзної держави, яку вони вже давно оголосили. Для нас це погані новини. Це велика небезпека.

Таким чином, в Росії готується законодавче поле для розширення окупації.

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