Путин готовится захватить новую область Украины? Раскрыты планы спецслужб РФ

Российская Федерация рассматривает вариант оккупации части юго-восточной территории Херсонской области, которая граничит с аннексированным Крымом.

Об этом в Facebook сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" и член комитета по вопросам нацбезопасности Дмитрий Тымчук.

"Кремль рассматривает вариант создания предпосылок для введения более жесткого полицейского режима в Крыму и создания искусственного повода для привлечения ВС РФ, а также эскалации российско-украинской войны с захватом части юго-восточной территории Херсонской области", - написал он.

По словам Тымчука, спецслужбы России рассматривают возможность проведения в ближайшее время (конец июля - начало августа) ряда провокаций на полуострове, в том числе с осуществлением террористических актов против гражданского населения с массовыми жертвами. Основными объектами атак могут стать общественные места (торговые центры, рынки, массовые мероприятия) и объекты инфраструктуры (пункты водоснабжения и склады с горючим).

"Как показывает ситуация на Донбассе, российские оккупанты особо преуспели в использовании тяжелых вооружений против гражданского населения и ракет ПВО против гражданской авиации. Эти методы с массовыми жертвами уже стали визитной карточкой преступной российской власти в вооруженной агрессии против Украины. Все эти провокации Кремля, по традиции, будут списаны на "украинские ДРГ" и "кровавую хунту", - написал Тымчук.

Он добавил, что подконтрольные Кремлю СМИ уже начали кампанию по формированию общественного мнения о существующей угрозе и "создания искусственного повода для применения российских войск для захвата части юго-восточной территории Херсонской области".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее человек Путина назвал еще один регион Украины для "освобождения".