Путин готовится к атаке? Гай объяснил войска на границе с Украиной

Россия ускоренными темпами создает инфраструктуру для обеспечения своих войск у границы с Украиной.

"Она ведет эту деятельность на протяжении 5 лет очень успешно, стахановскими темпами", – сказал в блоге OBOZREVATEL офицер запаса, волонтер, журналист Мирослав Гай.

По его словам, в 2014 году Россия была не способна захватить Украину, поскольку "мало просто захватить – необходимо еще и организовать инфраструктуру для обеспечения своих войск, сделать невозможным отрезание для них коммуникаций и путей поставок, иначе они просто будут в ловушке, в окружении. Мало завести на Донбасс танки – вам нужны логистические пути для их обеспечения живой силой, топливом, ГСМ, ремонтом и так далее".

Владимир Путин, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов Официальный сайт президента РФ

И сегодня военно-политическое руководство РФ эти задачи решает, – признал офицер.

"И мы, и наши западные партнеры понимаем угрозы. Произойдет ли это завтра? Я не уверен", – заметил он, и пояснил, почему.

"В военной доктрине РФ запланировано полное переоснащение армии до конца 2020 года. Соответственно, и оперативные возможности они приобретут ориентировочно к середине или к концу 2020 года. То есть они будут готовы полноценно вести более расширенные военные операции, чем те, которые мы видели до сих пор".

Как писал OBOZREVATEL, заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондар заявил: Россия продолжает наращивать военные силы вдоль границы с Украиной на Харьковском направлении.

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