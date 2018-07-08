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"Путин готовится к большой войне": Украину предупредили о новой угрозе

6.9тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин намерен приложить большие усилия, чтобы установить контроль над Украиной.

Как передает "Радио Свобода", такое мнение выразил украинский политолог, публицист, журналист-международник Виктор Каспрук.

"Путин готовится к большой войне. И хотя он выжидает, пока истощится Украины, это будет продолжаться только до определенного времени. Москва видела и видит Украину исключительно как свою неотъемлемую территорию, колонию, которая взбунтовалась и которую нужно любыми средствами вернуть в имперское лоно", - написал он.

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По словам политолога, для этого Кремль использует не только армию и "зеленых человечков", но и "свою имперско-шовинистическую пропаганду", пытаясь распространить среди украинцев определенную форму "гибридного страха".

"Мол, Украина, по сравнению с Российской Федерацией, небольшая страна, вам никак не выстоять в противостоянии с нами, и никто не поможет украинцам при полномасштабных военных действий", - написал он.

"У Путина, как и во всех диктаторов, имеется идея-фикс. Это "мания победы". Он ухватился за военную тему, как за соломинку, и готов раздувать ее до бесконечности. Но желающих в России повоевать в Украине или в Сирии становится все меньше. Ведь они готовы больше воевать "совместно с телевизором", - добавил Каспрук.

Как писал OBOZREVATEL, ранее был дан печальный прогноз для Украины из-за Путина.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Ker Secre
Ker Secre
Немає такого договору, який би не порушила недоімперія.Більш підлючої країни немає. Козлорилі - народ-зрадник, вибирає момент коли може вдарити в спину.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Всё Путин, тебя спалили. 4 года вынашивал план, а чубатый эксперт хрясь. и раскусил., через Донбасс не пройдет, там лучшая армия европы стоит. А через Крым, через Харьков. через Суммы,. через Чернигов,та они не додумаются.
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