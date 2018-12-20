Путин готовит военных: Украину предупредили об угрозе со стороны Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко предоставляет России свою территорию для военной подготовки, которая также направлена против Украины.

Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников, уточнив, что Беларусь полностью зависит от президента РФ Владимира Путина.

"Лукашенко заявляет, что Беларусь – дружественное Украине государство, но уже столько шишек мы все набили, что пора больше не верить словам таких лживых людей, как Путин и Лукашенко. В Беларуси диктаторский режим, который давно полностью обанкротился и существует только благодаря поддержке Кремля. Лукашенко готов торговать независимостью Беларуси, чтобы сохранить свой режим", – сказал Санников.

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Он уточнил, что режим Лукашенко – это ближайший союзник Кремля. Санникова удивляет реакция украинцев на позицию Беларуси.

Андрей Санников Andrei Sannikov / Facebook

"Все последние действия показывают, что Лукашенко предоставляет России территорию Беларуси для военной подготовки, в том числе против Украины. И маневры "Запад-2017" это подтвердили… Дискуссия о появлении военной базы РФ на территории Беларуси – это такая "красная селедка" для отвлечения внимания. На самом деле вся территория Беларуси уже давно является военной базой для Кремля. Лукашенко не скрывает – российские военные делают в стране, что хотят. И нет никакого сомнения, что они имеют право распоряжаться этой стратегической территорией в своих целях", – подчеркнул Санников.

Оппозиционер также добавил, что при определенных условиях боевые действия могут перекинуться и на территорию Беларуси, и в Кремле это понимают.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Пресс-служба президента Беларуси

"То есть не режим Лукашенко останавливает Путина, а именно демократические силы Беларуси, которые не принимают позицию России и Лукашенко по Украине. Именно это пока является сдерживающим фактором для России. Но мы видим поведение агрессора, а значит, можем ожидать от него любых безумных действий. Никакой поддержки Украины со стороны официального Минска в реальности нет и не будет. Ждите лживых заявлений о прекращении войны, мире и готовности помочь. Но помните, что все это ложь. Лукашенко сделает так, как захочет Кремль", – резюмировал Санников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

На что Александр Лукашенко ответил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления по "интеграции" государства, — бесполезно. В свою очередь журналист Виталий Портников раскритиковал лидера государства, заявив, что тот десятилетиями уничтожал свою страну.