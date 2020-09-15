Климкин: Путин готовит провокации в Украине

Татьяна Гайжевская Расследования 04:20, 15.09.2020

Накануне местных выборов Кремль может устраивать провокации на линии разграничения на Донбассе, на административной границе с Крымом, а также предпринимать попытки дестабилизации ситуации в Украине.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Я думаю, Кремль очень последовательно будет увеличивать цену прекращении огня для Владимира Зеленского", – сказал он.

По мнению Климкина, руководству Украины в течение ближайших недель необходимо четко определить свою позицию относительно ответа на агрессию России.

"Если Зеленский перед местными выборами покажет, что он готов отвечать на повышение ставок, он реально готов начинать играть свою игру, что он готов очень тесно работать с нашими партнерами, тогда у него есть шанс, что Путин будет его воспринимать. Если нет, то, соответственно, нет", - пояснил экс-министр.

Полную версию блиц-интервью с Павлом Климкиным скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Павел Климко назвал "провокацией нового типа" инициативу об инспекции позиций ВСУ на Донбассе.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Это бомба: на Банковой хотят замять коррупционный скандал с депутатом

Нардепа Радуцкого и главного санврача Ляшко обслуживали без маски в ресторане Одессы. Фото

"Укрзалізниця" вместо ремонта поезда купила два лимузина за 4,5 млн грн каждый, – Лещенко

Личная переписка Фокиной и Ермака оказалось в сети: украинцы не смолчали

"Мне поставили ультиматум, но я выбрала войну". Как мать двух детей попала в армию и уехала на Донбасс