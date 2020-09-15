Климкин: Путин готовит провокации в Украине

Накануне местных выборов Кремль может устраивать провокации на линии разграничения на Донбассе, на административной границе с Крымом, а также предпринимать попытки дестабилизации ситуации в Украине.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Я думаю, Кремль очень последовательно будет увеличивать цену прекращении огня для Владимира Зеленского", – сказал он.

По мнению Климкина, руководству Украины в течение ближайших недель необходимо четко определить свою позицию относительно ответа на агрессию России.

"Если Зеленский перед местными выборами покажет, что он готов отвечать на повышение ставок, он реально готов начинать играть свою игру, что он готов очень тесно работать с нашими партнерами, тогда у него есть шанс, что Путин будет его воспринимать. Если нет, то, соответственно, нет", - пояснил экс-министр.

Полную версию блиц-интервью с Павлом Климкиным скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Павел Климко назвал "провокацией нового типа" инициативу об инспекции позиций ВСУ на Донбассе.

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