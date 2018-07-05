Путин готовит новый виток конфликта на Донбассе: журналист назвал горячую точку

Россия может устроить новые провокации в районе поселка Золотое-4 на Донбассе, который был освобожден Объединенными силами в конце июня.
Произойти это может уже после окончания Чемпионата мира по футболу, который проходит в России, сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.
"Остается вопрос, что будет с этой территорией, когда закончится ЧМ-2018 в России, и Владимир Владимирович Путин может снова начать свою агрессию", - сообщил он.
Цаплиенко добавил, что украинские военные подготовили план ответа на агрессию.
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля Объединенные силы разбили террористов "Л/ДНР" на Донбассе, те понесли серьезные потери.
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