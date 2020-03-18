Путин готовит на Донбассе "Алеппо": офицер назвал опасность

Военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Волошин допустил, что на оккупированном Донбассе Россия может использовать опыт боевых действий в Сирии.

"Этот опыт они могут передать своим подразделениям на оккупированных территориях, чтобы те вели огонь, уничтожая гражданские кварталы и организуя провокации наподобие той, которая была осуществлена в сирийском Алеппо", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

В этом контексте эксперт добавил, что "последние события, обстрел Марьинки и других населенных пунктов, которые расположены вблизи линии разграничения, говорят о том, что они могут применять артиллерию и обвинять в этом украинскую сторону".

Владимир Путин, Алеппо, коллаж

Говоря о наращивании уровня боевой подготовки артиллерийских подразделений оккупационных войск, зафиксированное Главным управлением разведки, Волошин заметил: "Это элемент боевой подготовки, который присутствует в любых вооруженных силах, в том числе в подразделениях российских оккупационных войск на Донбассе".

"Я не вижу здесь какой-то большой опасности подготовки к удару или к наступлению. Но опасность состоит в том, что они повышают уровень боеготовности подразделений и уровень кадров", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что ситуацию усугубит и скорое появление зелени. "Через несколько недель изменится палитра театра боевых действий, поднимется "зеленка". И ведение артиллерийского огня будет немного отличаться от того, что было зимой. Позиции будут лучше замаскированы, будет возможно более скрытное передвижение".

Как писал OBOZREVATEL, 16-17 марта под руководством российских инструкторов на полигоне "Южный" на временно оккупированной территории в Донецкой области проводятся сборы с корректировщиками артиллерийского огня. Об этом стало известно Главному управлению разведки.

16 марта вооруженные формирования России, как минимум, шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенную Минскими соглашениями артиллерию.

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