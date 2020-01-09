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10 января • обновлено в 01:24
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Путин готов воевать на Черном море – Портников

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Визит главы РФ Владимира Путина в оккупированный Крым свидетельствует о готовности воевать на Чёрном море.

Так прокомментировал учения Северного и Черноморского флотов публицист Виталий Портников, назвав Путина символом агрессии, передает Еspreso.

"Это заявка на превращение Черного моря в море агрессии. Собственно, Россия уже не раз доказывала, что готова к войне в Чёрном море – и во время нападения на Грузию, и во время нападения на Украину. И, вне всякого сомнения, будет готова воевать на Чёрном море и дальше. Все эти ракеты она испытывает у берегов Грузии и Украины отнюдь не просто так", – считает он.

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"Путин не собирается и слышать о возможности возвращения контроля над полуостровом, о прекращении конфликта с Украиной, какими бы ни были иллюзии украинской власти и ее сторонников", – добавил Портников.

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Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, Путин прибыл в оккупированный Крым, чтобы наблюдать за ходом учений Северного и Черноморского флотов в Черном море.

На учениях выполняли ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 самолетов.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Виталий Портников
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