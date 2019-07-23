Путин дал отмашку? "Л/ДНР" полностью прекратили обстрел Донбасса

Один террорист "Л/ДНР" умер, еще двое были ранены в зоне боевых действий на Донбассе 22 июля. Обстрелы территории полностью прекратились.

В то же время потерь с украинской стороны зафиксировано не было. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

"22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня. С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия", – отметили в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

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