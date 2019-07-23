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Путин дал отмашку? "Л/ДНР" полностью прекратили обстрел Донбасса

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Один террорист "Л/ДНР" умер, еще двое были ранены в зоне боевых действий на Донбассе 22 июля. Обстрелы территории полностью прекратились.

В то же время потерь с украинской стороны зафиксировано не было. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

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"22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня. С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия", – отметили в ООС.

"Л/ДНР" полностью прекратили обстрел Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

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Темы
Война на Донбассе Перемирие на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Ну наконец-то !!! Осталось забрать своих боевиков и не поставлять туда оружие и никакого конфликта не станет ! Видите как всё просто.
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Пигин Макс
Пигин Макс
" еще двое были ранены " ------------------------ Это каким образом? Ополчение прекратило боевые действия, получается что украинские каратели не соблюдают перемирие и все что писал Обоз про "адекватный ответный огонь" - бред!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А сколько воинов света записалось в небесную СКОТНЮ, апосля пьянства и самоподрывов?
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